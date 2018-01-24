Общество

сегодня, 15:47

В сфере общепита нашли 910 санитарных нарушений

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#Роспотребнадзор #права потребителей #санитарные нормы
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В сфере общепита нашли 910 санитарных нарушений

А антитабачное законодательство нарушили 281 раз.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом году за выявленные в ходе проверок нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области составлено и направлено в суд 7 250 протоколов об административном правонарушении, применено 7 140 административных наказаний: из них 6 145 штрафов (в том числе административных штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения – 173), вынесено 825 предупреждений, приостановлена деятельность 170 хозяйствующих объектов.

Из общего количества протоколов, 4 812 составлены специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за нарушения требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Из них 1487 за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 910 за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи, напитков, их хранении и реализации населению; 847 протоколов за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта; 581 за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения; 281 за нарушения в сфере антитабачного законодательства; 124 за нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства; 117 за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании и сжигании, переработке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления; 31 за нарушение в сфере питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

За нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей специалистами составлено 1 757 протоколов, в том числе 503 протокола за нарушения правил продажи отдельных видов товаров; 218 за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники; 212 за нарушения иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 90 за нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы, а также за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя;  62 за продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований; 61 за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, а также не предоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом; 48 за нарушение порядка ценообразования;  41 за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, а также нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих; 38 за обман потребителей, в т.ч. обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей.

Из общего количества протоколов 1 088 составлены за нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей в сфере технического регулирования.В судебные органы за прошлый год был передан 681 материал,  в том числе 183 на приостановление эксплуатации объектов (в 170 случаях эксплуатация объектов приостановлена, наложено 11 штрафов, вынесено одно предупреждение, один материал находится на рассмотрении в суде) и 223 передано на конфискацию предмета административного правонарушения (по 171 материалу принято решение о наложении штрафа с конфискацией, по 2 принято решение о наложении штрафа с конфискацией  и уничтожением, наложено 7 штрафов без конфискации, вынесено одно предупреждение с конфискацией и одно предупреждение без конфискации, остальные материалы находятся на рассмотрении в суде). 

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#Роспотребнадзор #права потребителей #санитарные нормы
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Комментарии (2)

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Приходят эти Хрюшки с рпн

сегодня, 17:54
И не двусмысленно просят позолотить ручку?
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Бредящий Бздун

сегодня, 16:26
"...Перестаньте кошмарить бизнес проверками..."- вам об этом их Величество говорил неоднократно. А вы продолжаете кусать основопологающий класс общества.. Няхай фальсифицируют, воруют, блатуют, бурут дают - счас ведь время певоначального бандитского накопления капитала. Надо Его выбрать, а иначе они без войны власть неотдадут...Нам быдлу ещё десяок летов надоть потерпеть.. а дальше все у нас будет хорошо - в другой жизни!
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