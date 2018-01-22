Здоровье

сегодня, 16:41

Ещё в двух школах Липецка объявлен карантин

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Ещё в двух школах Липецка объявлен карантин

В общей сложности карантин пришёл уже в 7 школ города.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин объявлен ещё в двух школах Липецка - в школах №38 и №65. В этих школах закрыли по одному классу. Полностью ушла на карантин первая смена школы №68 - там с 23 по 29 января приостановлены занятия в 30 классах. 

Таким образом, по причине отсутствия на уроках более 20% учеников на частичном карантине по ОРВИ находятся 7 школ Липецка: № 14, 16, 33, 38, 65, 68, 77. Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.  

Напомним, за неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек, 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

 

5 2981
#карантин #ОРВИ #грипп
3

Комментарии (5)

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Гость

44 минуты назад
Гимназия 69 , давайте уйдем на больничные все!
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Гость

45 минут назад
Гимназия 69 , хотелось бы! Никто не лечится, ходят больные в школу!
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Гимназия 69

сегодня, 18:20
Закройте 69 все кашляют и соплявятся !!.
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Гость

сегодня, 17:19
Вы придите посмотрите сколько инет детей в 61 школе
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Олеся Митюнина

сегодня, 17:11
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Леся, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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