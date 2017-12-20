Тренер по каратэ подал пример ученикам, выйдя на татами в престижном турнире (ФОТО)

Сборная Липецкой области заняла третье командное место на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ в Москве.

В столичном дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел Всероссийский турнир по всестилевому каратэ. Спортсмены Липецкой области выступили на нем успешно, заняв 3-е место в общекомандном зачете среди сборных 24-х регионов страны, в которые в общей сложности входило более 300 бойцов.

Соревнования проводились по ката – т.е. исполнению стандартных комплексов упражнений, и кумитэ – поединкам. Все три «золотые» медали липчане завоевали в непростых боях (кумите).

Настоящей героиней турнира стала Анна Моисеева, которая выиграла женские соревнования в самой престижной абсолютной весовой категории. На пути к вершине пьедестала почета Анне встретилась чемпионка России-2017 Ольга Скворцова из Иваново, которая к тому же на 22 кг (!) была тяжелее нашей землячке. Но Моисеева одержала победу и в итоге примерила награду высшей пробы.

Особенно отличились наши взрослые спортсмены в весовой категории до 60 кг. Весь (!) пьедестал почета оказался занят земляками, при этом характерно. Что все они живут и тренируются в Грязях. Так бойцы из небольшого по размерам райцентра стали лучшими в стране! Первое место занял Владислав Брильков, второе – Владимир Стребунов, третье – Андрей Борисенко.







Первое место среди юношей 16-17 лет в весе свыше 75 кг занял Иван Краснобородько, который выиграл три поединка у представителей Москвы, Смоленска и Кабардино-Балкарии.

Пример бойцам из нашего региона подавал и их тренер, руководитель федерации Всестилевого каратэ Липецкой области Владимир Бедоян. Наставник лично вышел на татами, и на этот раз завоевал «серебряную» медаль (на фото вверху), лишь в финале уступив с минимальным отставанием сопернику из Москвы.

Отметим успехи остальных бойцов Липецкой области. Вторые места заняли: Андрей Козлов (взрослые, до 80 кг), Милена Войлокова (16-17 лет, до 60 кг), Виктория Анохова (12-13 лет, до 60 кг). Третьими стали Алексей Кузнецов (взрослые, абсолютная категория), Евгений Папин (взрослые, до 85 кг), Иван Гордеев (до 75 кг, 16-17 лет), Андрей Мелихов (14-15 лет, до 50 кг).

В ката Анна Поваляева заняла 2-е место, а Вероника Лукина – 3-е.

Подготовили спортсменов тренеры из Липецка, Ельца и Грязей Владимир Бедоян, Армен Акопян, Игорь Попов, Юрий Фомин, Андрей Козлов.

Липчанин Антон Берсенев, Армен Акопян из Ельца успешно справились в Москве с непростой ролью судей соревнований.







- По итогам турнира два наших воспитанника выполнили нормативы мастеров спорта России, - сообщил GOROD48 Владимир Бедоян, - Поэтому соревнования стали более чем достойным завершением успешного для нас 2017-го года.



Кубок за 3-е командное место в руках у Владимира Бедояна.

