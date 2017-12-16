Воронеж не соперник Липецку в волейболе

Аутсайдеры высшей лиги потерпели в ЛГТУ 15-е поражение подряд.

Сегодня «Липецк-Индезит» провел свой, пожалуй, самый легкий матч в текущем сезоне. В спортивный зал ЛГТУ наведался ВК «Воронеж», который проигрывает всем подряд. Не сумела одна из самых молодых и неопытных команд высшей лиги «А» дать бой и в нашем городе, «индезиточки» легко заткнули соседок за пояс – 3:0.

Собственно, матч сложился так, что даже неуместно писать про «дерби», про интригу «тренер липчанок Андрей Смирнов против своей бывшей команды» и т.п. В первом сете преимущество «Липецка-Индезита» было тотальным – 25:11, во втором тоже – 25:15. Третья партия началась с того, что липчанки вырвались вперед – 10:4, после чего немного сбавили обороты, и в итоге выиграли 25:20.



Лучшим игроком в составе нашей команды была признана Светлана Гаршина.

Для «Воронежа» это поражение стало 15-м в 15-ти матчах чемпионата. «Липецк-Индезит» выступает лучше: при таком же количестве игр 10 побед, 29 очков и третье место в турнирной таблице.

Ставки на исход завтрашнего повторного матча может принимать только душевнобольной букмекер.