Спорт

сегодня, 22:02

Воронеж не соперник Липецку в волейболе

179
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
Воронеж не соперник Липецку в волейболе

Аутсайдеры высшей лиги потерпели в ЛГТУ 15-е поражение подряд.

Сегодня «Липецк-Индезит» провел свой, пожалуй, самый легкий матч в текущем сезоне. В спортивный зал ЛГТУ наведался ВК «Воронеж», который проигрывает всем подряд. Не сумела одна из самых молодых и неопытных команд высшей лиги «А» дать бой и в нашем городе, «индезиточки» легко заткнули соседок за пояс – 3:0.

Собственно, матч сложился так, что даже неуместно писать про «дерби», про интригу «тренер липчанок Андрей Смирнов против своей бывшей команды» и т.п. В первом сете преимущество «Липецка-Индезита» было тотальным – 25:11, во втором тоже – 25:15. Третья партия началась с того, что липчанки вырвались вперед – 10:4, после чего немного сбавили обороты, и в итоге выиграли 25:20.

Лучшим игроком в составе нашей команды была признана Светлана Гаршина.

Для «Воронежа» это поражение стало 15-м в 15-ти матчах чемпионата. «Липецк-Индезит» выступает лучше: при таком же количестве игр 10 побед, 29 очков и третье место в турнирной таблице.

Ставки на исход завтрашнего повторного матча может принимать только душевнобольной букмекер.

179
#Волейбол #"Липецк-Индезит"

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дебют липецкого хоккеиста в «Ростове» получился феерическим
#Хоккей #Вадим Агеев
1
Дебют липецкого хоккеиста в «Ростове» получился феерическим

вчера, 01:46

Спорт
МХК «Липецк» попал под раздачу
1
МХК «Липецк» попал под раздачу

14.12.2017 21:03

Спорт
Сотрудница полиции из Липецка выиграла две медали в первенстве России по рукопашному бою
#Рукопашный бой #УМВД РФ #полиция
12
Сотрудница полиции из Липецка выиграла две медали в первенстве России по рукопашному бою

14.12.2017 07:22

Спорт
Елец на день стал «столицей каратэ», приняв 300 бойцов (ФОТО)
1
Елец на день стал «столицей каратэ», приняв 300 бойцов (ФОТО)

14.12.2017 06:44

Спорт
МХК «Липецк» одержал невероятную победу над лидером, забросив решающую шайбу… в меньшинстве (ВИДЕО)
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
4
МХК «Липецк» одержал невероятную победу над лидером, забросив решающую шайбу… в меньшинстве (ВИДЕО)

14.12.2017 05:57

Спорт
ПФЛ назвала гол бомбардира «Металлурга» одним из лучших во второй лиге (ВИДЕО)
#Футбол #"Металлург"
1
ПФЛ назвала гол бомбардира «Металлурга» одним из лучших во второй лиге (ВИДЕО)

13.12.2017 12:25

Спорт