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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: тайна водителя белой иномарки, бесхозная мумия и смерть ребенка
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 13 декабря.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про неудачное знакомство через социальные сети. 26-летняя липчанка через сайт знакомств подружилась с 31-летним жителем областного центра. Новый знакомые решили организовать бизнес-проект, однако необходимого первоначального капитала не было…
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смерти подростка в Ельце. Парень не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про мумию. На чердаке пятиэтажного дома по улице Механизаторов, 19 в 2016-ом нашли могилу. Мумия в саване лежала под слоями стекловаты. Прошел год, но тайна липецкой мумии так и осталась неразгаданной.
Множество мнений собрала статья о слухах насчет педофила. «Мы установили личность мужчины по описанию и марке машины, белой «Ниссан-Альмере». Это - 70-летний пенсионер. Он сообщил, что на своем автомобиле таксует, так как ему не хватает пенсии. Рассказал, что иногда находит в машине забытые клиентами телефоны. Не зная, как ими распорядиться, он решил предложить их детям».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет потерявшего память мужчины. «Пока на все вопросы пациент может ответить только односложно. Ни своего имени, ни данных родных он назвать не может».
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про неудачное знакомство через социальные сети. 26-летняя липчанка через сайт знакомств подружилась с 31-летним жителем областного центра. Новый знакомые решили организовать бизнес-проект, однако необходимого первоначального капитала не было…
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смерти подростка в Ельце. Парень не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про мумию. На чердаке пятиэтажного дома по улице Механизаторов, 19 в 2016-ом нашли могилу. Мумия в саване лежала под слоями стекловаты. Прошел год, но тайна липецкой мумии так и осталась неразгаданной.
Множество мнений собрала статья о слухах насчет педофила. «Мы установили личность мужчины по описанию и марке машины, белой «Ниссан-Альмере». Это - 70-летний пенсионер. Он сообщил, что на своем автомобиле таксует, так как ему не хватает пенсии. Рассказал, что иногда находит в машине забытые клиентами телефоны. Не зная, как ими распорядиться, он решил предложить их детям».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет потерявшего память мужчины. «Пока на все вопросы пациент может ответить только односложно. Ни своего имени, ни данных родных он назвать не может».