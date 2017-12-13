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54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: тайна водителя белой иномарки, бесхозная мумия и смерть ребенка

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: тайна водителя белой иномарки, бесхозная мумия и смерть ребенка
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 13 декабря.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про неудачное знакомство через социальные сети. 26-летняя липчанка через сайт знакомств подружилась с 31-летним жителем областного центра. Новый знакомые решили организовать бизнес-проект, однако необходимого первоначального капитала не было…

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями смерти подростка в Ельце. Парень не вернулся домой с занятий в понедельник, 11 декабря. Без привлечения полиции его стали искать родственники и друзья. Один из поисковиков через сутки и нашел юношу в заброшенном здании.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение про мумию. На чердаке пятиэтажного дома по улице Механизаторов, 19 в 2016-ом нашли могилу. Мумия в саване лежала под слоями стекловаты. Прошел год, но тайна липецкой мумии так и осталась неразгаданной.

Множество мнений собрала статья о слухах насчет педофила. «Мы установили личность мужчины по описанию и марке машины, белой «Ниссан-Альмере». Это - 70-летний пенсионер. Он сообщил, что на своем автомобиле таксует, так как ему не хватает пенсии. Рассказал, что иногда находит в машине забытые клиентами телефоны. Не зная, как ими распорядиться, он решил предложить их детям».

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет потерявшего память мужчины. «Пока на все вопросы пациент может ответить только односложно. Ни своего имени, ни данных родных он назвать не может».

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#обзор #события #вечЁрка
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