В Липецкой области уменьшилось число наркоманов

А вот число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, растёт.

Сегодня состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, согласно официальным статистическим данным УМВД России по Липецкой области за 9 месяцев 2017 года правоохранительными органами региона выявлено 1042 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 6,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 26% возрос объём изъятых из незаконного оборота наркотиков наркотических средств и психотропных веществ (около 42,7 кг).

Отмечают увеличение на 18,8% количество предварительно расследованных наркопреступлений, совершённых в групповых формах. Общая раскрываемость преступлений по линии незаконного оборота наркотиков повысилась на 12%. К уголовной ответственности по линии незаконного оборота наркотиков привлечён 761 человек, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



На 25% возросло количество пресечённых административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (1209). В 3 раза увеличилось число выявленных и ликвидированных очагов дикорастущих наркосодержащих растений (242).



Кроме того, ликивидирован 21 канал поставки наркотиков и пресечена деятельность двух нарколабораторий.



По данным Липецкого областного наркологического диспансера, за 9 месяцев 2017 года число больных наркоманией, состоящих под наблюдением врача психиатра-нарколога уменьшилось на 1,7%. Отмечено снижение нагрузки на медицинские организации по проведению освидетельствования на состояние опьянения. В указанный период времени туда было доставлено 4630 человек (–29%), выявлено 888 лиц в наркотическом и токсическом опьянении (–20%).



Данные наркологической службы могут свидетельствовать об улучшении наркоситуации в Липецкой области.



Большой объём работы проведён в рамках профилактики наркомании и наркопреступности. За 9 месяцев организовано более 123 тысяч мероприятий (фестивали, форумы, лекции, круглые столы, спортивные соревнования и др.) по данной тематике.



По итогам 9 месяцев общий охват населения региона профилактическими медицинскими мероприятиями, включая индивидуальные консультации лиц «группы риска» составил 152 тысяч человек, что на 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



На регулярной основе в Липецкой области проводятся медицинские осмотры обучающихся. За 9 месяцев этого года (как и в тот же период прошлого года) выявлен один несовершеннолетний потребитель наркотиков.



За 9 месяцев 2017 года на 32% (424) увеличилось количество извещений органов системы профилактики о несовершеннолетних и их родителях, склонных к приёму алкоголя и наркотиков, направленных в наркологическую службу.



На 28% (287) возросло количество лиц, в отношении которых судебными органами назначены меры медицинского характера по п.2.1 ст.4.1 КоАП РФ (диагностика, лечение, реабилитация).



За 9 месяцев в программах стационарной медицинской реабилитации участвовало 67 больных наркоманией и потребителей наркотиков, в программах амбулаторной медицинской реабилитации – 522 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество реабилитантов повысилось на 12%.

Наркологической службой было направлено на социальную реабилитацию 25 больных наркоманией. Достигнуто соглашение с управлением социальной защиты населения области о выделении ещё 17 персональных путевок для участия в социальной реабилитации, которые будут освоены до конца этого года.







