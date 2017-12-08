Общество
45 минут назад
Липчане победили в конкурсе избирательной агитации
Работы наших земляков признаны лучшими в России.
Торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского молодежного конкурса аудио- и видеороликов #Явыбираю!, приуроченного к предстоящим выборам президента Российской Федерации, состоялась в Москве. На конкурс поступило 1 288 работ со всей страны. Победителей конкурса на торжественной церемонии в Москве наградили видеокамерами, планшетами и смартфонами. Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, работы из нашего региона заняли в творческом состязании сразу три призовых места. Наши земляки оказались лучшими в номинациях анимационный и информационный видеоролики согласно возрастным группам. Как обещают организаторы, ролики-лидеры выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.
Огромную поддержку жители всей страны оказали педагогу дополнительного образования Центра развития творчества и юношества «Советский» города Липецка Михаилу Иванову, автору видеоролика «Словами классиков». Михаил представил, что могли бы сказать об избирательном процессе великие русские поэты Пушкин, Маяковский, Есенин. Только в социальной сети «Вконтакте» за поэтический ролик проголосовало свыше двух с половиной тысяч человек.
Ребята из творческой студии «Радуга» Долгоруковского района Алексей Трефилов, Дарья Крепких и София Мустафина под руководством педагога Ирины Трефиловой сняли пластилиновый мультфильм. Как отмечали люди, посмотревшие эту работу, мультик получился интересным и образным. Авторский коллектив просто, трогательно и так по-детски рассказал своему зрителю о правильном жизненном выборе.
Яркий образ избирательной кампании предложил преподаватель Липецкого филиала Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова Александр Шелагин. Его анимационный «Бюллетень – Супергерой» борется с кризисом, коррупцией и произволом с помощью приемов каратэ. Жюри оценило оригинальность задумки, ее техническое исполнение и красочность.
Напомним, что конкурс #Явыбираю! был организован Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Информационным агентством «Национальная служба новостей», факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Всероссийским форумом детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг». Для участия в конкурсе принимались ролики любого творческого жанра и решения. Например, игровое, документальное кино, анимационные фильмы, видеосюжеты, музыкальные клипы. Победителей отбирали в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет. Голосовали за ролики и пользователи интернета.
Огромную поддержку жители всей страны оказали педагогу дополнительного образования Центра развития творчества и юношества «Советский» города Липецка Михаилу Иванову, автору видеоролика «Словами классиков». Михаил представил, что могли бы сказать об избирательном процессе великие русские поэты Пушкин, Маяковский, Есенин. Только в социальной сети «Вконтакте» за поэтический ролик проголосовало свыше двух с половиной тысяч человек.
Ребята из творческой студии «Радуга» Долгоруковского района Алексей Трефилов, Дарья Крепких и София Мустафина под руководством педагога Ирины Трефиловой сняли пластилиновый мультфильм. Как отмечали люди, посмотревшие эту работу, мультик получился интересным и образным. Авторский коллектив просто, трогательно и так по-детски рассказал своему зрителю о правильном жизненном выборе.
Яркий образ избирательной кампании предложил преподаватель Липецкого филиала Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова Александр Шелагин. Его анимационный «Бюллетень – Супергерой» борется с кризисом, коррупцией и произволом с помощью приемов каратэ. Жюри оценило оригинальность задумки, ее техническое исполнение и красочность.
Напомним, что конкурс #Явыбираю! был организован Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Информационным агентством «Национальная служба новостей», факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Всероссийским форумом детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг». Для участия в конкурсе принимались ролики любого творческого жанра и решения. Например, игровое, документальное кино, анимационные фильмы, видеосюжеты, музыкальные клипы. Победителей отбирали в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет. Голосовали за ролики и пользователи интернета.
Щербаков
Сергей 13
Бывшая ученица
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