Общество

45 минут назад

Липчане победили в конкурсе избирательной агитации

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#конкурс #выборы
Липчане победили в конкурсе избирательной агитации

Работы наших земляков признаны лучшими в России.

Торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского молодежного конкурса аудио- и видеороликов #Явыбираю!, приуроченного к предстоящим выборам президента Российской Федерации, состоялась в Москве. На конкурс поступило 1 288 работ со всей страны. Победителей конкурса на торжественной церемонии в Москве наградили видеокамерами, планшетами и смартфонами. Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, работы из нашего региона заняли в творческом состязании сразу три призовых места. Наши земляки оказались лучшими в номинациях анимационный и информационный видеоролики согласно возрастным группам. Как обещают организаторы, ролики-лидеры выйдут в эфир федеральных телеканалов в рамках информационной кампании в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

Огромную поддержку жители всей страны оказали педагогу дополнительного образования Центра развития творчества и юношества «Советский» города Липецка Михаилу Иванову, автору видеоролика «Словами классиков». Михаил представил, что могли бы сказать об избирательном процессе великие русские поэты Пушкин, Маяковский, Есенин. Только в социальной сети «Вконтакте» за поэтический ролик проголосовало свыше двух с половиной тысяч человек.

Ребята из творческой студии «Радуга» Долгоруковского района Алексей Трефилов, Дарья Крепких и София Мустафина под руководством педагога Ирины Трефиловой сняли пластилиновый мультфильм. Как отмечали люди, посмотревшие эту работу, мультик получился интересным и образным. Авторский коллектив просто, трогательно и так по-детски рассказал своему зрителю о правильном жизненном выборе.

Яркий образ избирательной кампании предложил преподаватель Липецкого филиала Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова Александр Шелагин. Его анимационный «Бюллетень – Супергерой» борется с кризисом, коррупцией и произволом с помощью приемов каратэ. Жюри оценило оригинальность задумки, ее техническое исполнение и красочность.

Напомним, что конкурс #Явыбираю! был организован Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Информационным агентством «Национальная служба новостей», факультетом журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, факультетом коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики и Всероссийским форумом детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг». Для участия в конкурсе принимались ролики любого творческого жанра и решения. Например, игровое, документальное кино, анимационные фильмы, видеосюжеты, музыкальные клипы. Победителей отбирали в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 лет. Голосовали за ролики и пользователи интернета.
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#конкурс #выборы

Комментарии (4)

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Щербаков

1 минуту назад
Хочется обратиь внимание на бездействие администрации города на несанкционированная рекламу которыми расклейщики уродуют и портят фасады домов особенно после ремонта. Неужели нельзя привлечь рекламодателей к ответственности, особенно усердствуют в этом реклама сомнительных услуг рекламщики грубят и кидаются в драку когда им делаешь замечания по этому поводу. Вот ихние номера телефонов 89205039292 ,89205329090. ,89205328686. ,89205200804 ради бога примете меры надоело в этом бараке жить .
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Сергей 13

26 минут назад
Не,ну за великих русских поэтов он зачесал,там совершенно другой текст был бы,а в ролике бы можно было услышать только пи-пи-пи...Они были Русскими поэтами,а не нынешними лизунами.
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Бывшая ученица

27 минут назад
Ирина Григорьевна! Поздравляю с победой
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***

39 минут назад
Молодцы!!!
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