Общество

сегодня, 12:56

Липецк занял 50-е место в экологическом рейтинге

7 769
#экология #рейтинг #ОНФ
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Липецк занял 50-е место в экологическом рейтинге

Минприроды и ОНФ представили экологический рейтинг городов.

Как сообщает пресс-служба ОНФ,  сегодня был презентован рейтинг экологического управления городов. Рейтинг составлен Минприроды России и Народным фронтом на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.

Структура рейтинга сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. В рейтинге учтены результаты работы проекта ОНФ «Генеральная уборка», текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов, а также состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Липецк занял 50-е место в экологическом рейтинге. Как пишут " РИА Новости", рейтинг составляется с 2013 года. Нынешний документ эксперты ОНФ и Минприроды подготовили на основе данных, представленных властями крупных российских городов, причем методику доработали — главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.

Лидером с точки зрения экологического управления стали Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты, оказались одними из лучших сразу в нескольких категориях: "Управление в области охраны окружающей среды", "Водопотребление и качество воды" и "Энергопотребление". В первую тройку также вошел Воронеж, на четвертом месте расположился Магас, на пятом – Вологда, на шестом — Горно-Алтайск. Седьмую строчку занял Оренбург, восьмую – Грозный, девятую – Йошкар-Ола, а замыкает первую десятку Владикавказ. Москва в этом году оказалась на 16-м, а Санкт-Петербург – на 26-м месте.

Более 30 городов разделили в рейтинге самое низкое, 70-е место. Среди них, например, Благовещенск, Иваново, Калининград, Севастополь, Петрозаводск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Ставрополь, Томск, Череповец, Красноярск, Тверь, Хабаровск, Симферополь, власти которых не представили полную информацию об их экологическом состоянии. 

7 769
#экология #рейтинг #ОНФ
2

Комментарии (7)

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МестныйЯ

24 минуты назад
офигеть! а то, что Липа входит в первую 10-тку по онко-заболеваниям - типо уже забылось??? Периодически с промзоны НЛМК доносится зловоние сероводорода, шлакопереработка тоже частенько радует. Выброс графита постоянно сносит в сторону 20-ых микрорайонов. Какое нафиг 50-ое место??? Задрали своими "левыми" статейками! Ах да, это ж Сити48 - сайт желтой прессы и заказных статеек)))) Пожелаем редактору устойчивого паноса и жесткого кашля - он этого достоин!
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Аяй

33 минуты назад
Мы живем в ( черной )жемчужине Черноземья
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АЛИНА

35 минут назад
dasd, не фига сюда приезжать, чтобы не уезжать
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dasd

сегодня, 14:38
Липецк это помойка ! Все адекватные люди от сюда уезжают!
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ФСБ

сегодня, 14:25
В этом виноват навальный,это он взбзднул,когда его не допустили до выборов.Больше некому.
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ай

сегодня, 14:20
Потому-что мы живем в жемчужине Черноземья. А есть ли такие жители в Липецкой области, которые действительно думают, что они живут как-то лучше, чем в других областях или так думают только топ-менеджеры области? Рейтинг показал истинное лицо области.
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ой

сегодня, 13:48
Сегодня на левом берегу в районе ст.Казинка утром был жуткий запах сероводорода, почему???
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