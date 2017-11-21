сегодня, 12:56
Липецк занял 50-е место в экологическом рейтинге
Минприроды и ОНФ представили экологический рейтинг городов.
Как сообщает пресс-служба ОНФ, сегодня был презентован рейтинг экологического управления городов. Рейтинг составлен Минприроды России и Народным фронтом на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.
Структура рейтинга сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. В рейтинге учтены результаты работы проекта ОНФ «Генеральная уборка», текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов, а также состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий.
Липецк занял 50-е место в экологическом рейтинге. Как пишут " РИА Новости", рейтинг составляется с 2013 года. Нынешний документ эксперты ОНФ и Минприроды подготовили на основе данных, представленных властями крупных российских городов, причем методику доработали — главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.
Лидером с точки зрения экологического управления стали Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты, оказались одними из лучших сразу в нескольких категориях: "Управление в области охраны окружающей среды", "Водопотребление и качество воды" и "Энергопотребление". В первую тройку также вошел Воронеж, на четвертом месте расположился Магас, на пятом – Вологда, на шестом — Горно-Алтайск. Седьмую строчку занял Оренбург, восьмую – Грозный, девятую – Йошкар-Ола, а замыкает первую десятку Владикавказ. Москва в этом году оказалась на 16-м, а Санкт-Петербург – на 26-м месте.
Более 30 городов разделили в рейтинге самое низкое, 70-е место. Среди них, например, Благовещенск, Иваново, Калининград, Севастополь, Петрозаводск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Ставрополь, Томск, Череповец, Красноярск, Тверь, Хабаровск, Симферополь, власти которых не представили полную информацию об их экологическом состоянии.
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