Впервые за сто лет в Красном прошел крестный ход

Ради такого случая из Усмани в Красное пришел еще один крестный ход

Вчера, в Усманском районе, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век), в Михаило-Архангельском храме-часовне села Красное Усманского района состоялась праздничная литургия, после которого состоялся крестный ход.

Как сообщают в Липецкой митрополии, этот крестный ход стал первым за сто лет в селе. Ради этого события из Усмани в Красное пришел еще один крестный ход.

Фото: mitropolia-lip.ru