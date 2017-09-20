Общество

10 минут назад

Впервые за сто лет в Красном прошел крестный ход

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#крестный ход
Впервые за сто лет в Красном прошел крестный ход

Ради такого случая из Усмани в Красное пришел еще один крестный ход

Вчера, в Усманском районе, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV век), в Михаило-Архангельском храме-часовне села Красное Усманского района состоялась праздничная литургия, после которого состоялся крестный ход.

Как сообщают в Липецкой митрополии, этот крестный ход стал первым за сто лет в селе. Ради этого события из Усмани в Красное пришел еще один крестный ход. 

Фото: mitropolia-lip.ru

40
#крестный ход

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