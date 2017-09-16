Валерий Клевцов: «Мне пообещали отрубать по одному пальцу...»

Гендиректор Липецкой ипотечной корпорации в Басманном районном суде Москвы рассказал о психологическом давлении, которое оказывают на него сотрудники «особой правоохранительной структуры» с целью выбить показания на высокопоставленных чиновников областной администрации.

Как уже сообщал GOROD48, гендиректор Липецкой ипотечной корпорации, депутат Липецкого городского Совета Валерий Клевцов был задержан 18 июля, этапирован в Москву и арестован 19 июля на два месяца Басманным районным судом. Но до сих пор Главное следственно управление СК РФ так и не выпустило пресс-релиза о том, в чем собственно обвиняют Валерия Клевцова, хотя GOROD48 и обращался в ведомство с соответствующей просьбой. Из неофициальных источников нам стало известно, что гендиректора АО «ЛИК» подозревают в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), и что вместо с ним под следствие попал еще один липецкий застройщик. Кто он? Опять же из неофициальных источников GOROD48 стало известно, что речь идет о Михаиле Коротких, фактическом хозяине ООО «Глобус 98» (мы просили у компании «Глобус 98» комментарий на этот счет, но нам в них отказали).Неизвестность породила множество домыслов и слухов. Город загудел как пчелиный улей.И вот только сейчас можно сказать абсолютно точно, что по уголовному делу, которое ведет следователь по особо важным делам 2-го следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК РФ Виталий Гагарин, проходят Валерий Клевцов и его бывшая жена Любовь Клевцова и один подозреваемый, Михаил Коротких. Гендиректор ЛИКа Валерий Клевцов и его бывшая супруга находятся в СИЗО, Михаил Коротких - под подпиской о не выезде (примечательно, что ему, единственному из всех фигурантов уголовного дела, до сих пор не предъявлено обвинения).Валерию Клевцову вменяют преступление, наказание по которому предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»). Михаил Коротких подозревается в совершении преступления, наказание по которому предусмотрено по ч.1 ст. 204 УК РФ (в примечании к ней указано, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета подкупа). Любовь Клевцову обвиняют по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»).В материалах уголовного дела фигурируют 83,5 млн рублей. Но не денег, а объектов недвижимости на эту сумму. По версии следствия, Валерий Клевцов вымогал у Михаила Коротких как у застройщика микрорайона «Елецкий» квартиры в новостройках под предлогом содействия фирме «Глобус 98» в скорейшем вводе построенных домов в эксплуатацию. По версии же адвокатов Валерия Клевцова, к вводу жилья в эксплуатацию гендиректор ЛИКа не имел никакого отношения в силу не имеющихся у него на это полномочий. К тому же фирма «Глобус 98» сдавала дома под заселение дольщикам даже на 3-5 месяцев раньше указанных в договорах сроков.Адвокаты Валерия Клевцова говорят о том, что уголовное дело о коммерческом подкупе родилось исключительно из показаний Михаила Коротких, который, по мнению стороны защиты, голословно оговорил их клиентов. Мол, как сам хозяин «Глобуса 98», так и его родственники (среди которых Антон Колпаков, внук бывшего последнего министра металлургии СССР Серафима Колпакова) заявили следствию, что были вынуждены подписать на заведомо невыгодных для них условиях договор о совместной деятельности с АО «ЛИК» об участии в застройке микрорайона «Елецкий».- Ну ладно бы такое случилось с одним домом! Но такое невыгодное, по заявлению Михаила Коротких, сотрудничество продолжалось и дальше: «Глобус 98» построил или продолжает строить в «Елецком» восемь домов. Разве такое возможно? Не похоже ли это на анекдот с женщиной, которая заявляет следователю, что ее всякий раз насилуют в два часа ночи в самом темном месте городского парка, куда она ходит на прогулку? - говорит корреспонденту один из адвокатов обвиняемых.С защитниками Валерия Клевцова и его первой жены GOROD48 встретился в Басманном районном суде, где вчера рассматривалось ходатайство следователя Виталия Гагарина о продлении им срока содержания под стражей сразу на 4 месяца, до 18 января 2018 года.К сожалению, капитан юстиции Виталий Гагарин наотрез отказался общаться с GOROD48. Поэтому у него не удалось узнать причины требования у суда такого длительного срока содержания под стражей фигурантов уголовного дела.Не получилось ничего узнать у следователя об этом и стороне защиты Клевцовых, которых конвой привел в клетку в зал заседаний к судье Наталье Дударь прикованных друг к другу: Виталий Гагарин просто отказывался отвечать на их вопросы, а однажды даже бросил реплику, что будет давать пояснения только «для особо одаренных лиц» (это впоследствии дало основание адвокатам потребовать у судьи обратиться к начальству капитана юстиции частным определением на такого рода хамство). В итоге в суде прозвучал набор клише: «могут скрыться от следствия», «могут оказать давление на свидетелей и подозреваемых», «могут склонить их к даче ложных показаний», «могут иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», «расследование представляет особую сложность и требует времени»...Поскольку сторона защиты так и не поняла, почему их клиентам нужно провести под арестом еще четыре месяца, у адвокатов родилось предположение, что единственной формальной причиной продления срока ареста Валерию и Любови Клевцовым стало сделанное 11 сентября заявление Михаила Коротких о неких полученных его женой угрозах по причине написанного им заявления, в то время как он находился в Сочи. Но оказалось, что есть еще и неформальная причина продления гендиректору ЛИКа срока содержания под стражей, о которой суду сказал сам Валерий Клевцов:- Ваша честь, после того, как меня арестовал суд, все шло в рамках УПК. Но потом меня перевели в спецблок 99/1, тюрьму особого назначения изолятора «Матросская тишина», известную как «кремлевский централ», где ранее содержались Ходорковский, Мавроди, Полонский и главари различных ОПГ. Как я оказался в этих кругах, мне не понятно. И здесь, в «кремлевском централе», ко мне стали приходить высокие офицеры, представляющие особую правоохранительную структуру.По словам Валерия Клевцова, они вели с ним убедительные разговоры, из которых следовало, что если он не начнет делать то, что ему скажут, будет плохо.- Не в рамках того уголовного дела, обвинение по которому мне предъявлено, они стали проводить со мной беседы на предмет дачи показаний в отношении третьих лиц, должностных лиц администрации Липецкой области. Когда я категорически отказался это сделать, мне стали поступать откровенные угрозы. Их я связываю с тем, что все, что делается, будет делаться и дальше, чтобы ужесточить мое пребывание в местах лишения свободы. Не далее как вчера меня в очередной раз посетили и снова сделали подобное предложение. Мне сказали, что я смогу выйти отсюда сразу же после того, как оговорю этих самых третьих лиц. Я в очередной раз им отказал. Мне в деликатной форме пообещали отрубать по одному пальцу. Сказали, что такая пытка будет продолжаться, и что кто-то ломается после первого отрубленного пальца, кто-то - после пятого, но это будет продолжаться, - сказал директор ЛИКа.Валерий Клевцов заявил о том, что расценивает эти угрозы как способ оказания на него психологического давления, чтобы он дал определенные показания на лиц, которые ему укажут. Но и это еще не все.- Дожив до 51 года, я думал, что только «плохие парни» берут в заложники женщин. Но я увидел, что «плохие парни» в лице следователя и тех людей, которые ко мнем приходили, взяли в заложники женщину, которая в принципе не причастна к деяниям, которые вменяют мне. Любовь Анатольевна совершала гражданско-правовые сделки, и то, что к ней применена такая жесткая мера пресечения как арест, это еще один способ давления на меня. Кроме того, она привлечена к уголовной ответственности по статье, которая была введена в УК летом 2016 года, по действиям, которые совершала в 2014-2015 годах. Любому первокурснику юрфака известно, что закон не имеет обратной силы, и что она к уголовной ответственности привлечена быть не может. Но, тем не менее, она привлечена и находится под стражей. Мне также сказали, что сидеть я буду долго. Мне назвали и точный срок, к которому меня приговорят. И это тоже давление следствия на меня для достижения определенных целей, - заявил Валерий Клевцов.В конце своей речи Валерий Клевцов попросил у суда объективности и великодушия. Но не для себя, а для своей бывшей жены.Впрочем, в этой просьбе Валерию Клевцову суд отказал, хотя против содержания Любови Клевцовой под стражей выступила даже представитель Гепрокуратуры. И, стоит сказать, прокурор с погонами полковника сделала это уже в третий раз, считая арест избыточной мерой пресечения для женщины, вина которой еще не доказана. В Липецке при таком положении дел судья обычно соглашается с представителем прокуратуры, но в Москве в Басманном суде представитель Фемиды Наталья Дударь решила, что 51-летней женщине, на иждивении которой находится мать-инфарктница, находиться под стражей необходимо еще три месяца, до 18 декабря 2017 года. Как ее бывшему мужу.Валерию Клевцову не помогли три десятка благодарственных писем и грамот от руководителей школ и детских садов, от инвалидов и спортсменов, от библиотекарей и монахов (в числе тех, кто подписал письмо в защиту Валерия Клевцова, был и митрополит Липецкий и Елецкий Никон), от горсовета и депутатов Госдумы Михаила Гулевского и Александра Хинштейна (последний благодарил директора ЛИКа за решение проблем обманутых дольщиков в поселке Сырский Рудник и в микрорайоне «Университетский»). Также в пользу директора ЛИКа не сыграли доводы стороны защиты о наличии у него на иждивении не работающей жены, двух малолетних детей.- Доводы следователя обоснованны и мотивированны… По настоящему делу волокиты не допущено.., - бесстрастным тоном огласила определение суда Наталья Дударь.- Нет ни одного доказательства, прямо свидетельствующего о причастности моего подзащитного Валерия Клевцова к преступлению, в котором его обвиняют. Более того, в протоколах допросов Михаила Коротких отсутствуют где три, а где и пятнадцать строчек текста. Такое впечатление, что при копировании их закрывали листами бумаги. Такие протоколы, согласно статье 166 УПК, не могут быть допустимыми доказательствами, так как все внесенные дополнения и уточнения протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями допрашиваемого и следователя, чего в нашем случае сделано не было, - прокомментировал GOROD48 исход процесса Евгений Зобов, адвокат Валерия Клевцова.- Я многое повидал на своем веку и хочу сказать одно - в этом уголовном деле больше политики, чем экономики, - сказал заведующий воронежской адвокатской конторой «Мальцев и партнеры» Павел Мальцев, представляющий интересы Любови Клевцовой.Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать определение Басманного районного суда о продлении их клиентам срока содержания под стражей в Московском городском суде.Интересно, а как отреагирует судья Наталья Дударь на прозвучавшие в ходе процесса заявления Валерия Клевцова о методах психологического насилия, угрозах которым он подвергается в «Матросской тишине»? И что сделает для его защиты Генпрокуратура, представитель которой находилась в зале суда и слышала о том, что там происходит?





