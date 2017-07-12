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52 минуты назад

При получении гражданства России нужно будет давать присягу

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#присяга #гражданство
При получении гражданства России нужно будет давать присягу

Государственная Дума одобрила ее содержание.

Как сообщает РИА Новости, Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

Текст присяги: «Я (Фамилия Имя Отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Депутаты Госдумы выбрали текст присяги за авторством главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова 30 июня. Всего, как сообщал Крашенинников, в профильный комитет поступили 93 варианта текстов.
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#присяга #гражданство

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