В России
52 минуты назад
При получении гражданства России нужно будет давать присягу
Государственная Дума одобрила ее содержание.
Как сообщает РИА Новости, Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать Конституцию страны, уважать ее культуру и историю.
Текст присяги: «Я (Фамилия Имя Отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».
Депутаты Госдумы выбрали текст присяги за авторством главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова 30 июня. Всего, как сообщал Крашенинников, в профильный комитет поступили 93 варианта текстов.
Текст присяги: «Я (Фамилия Имя Отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».
Депутаты Госдумы выбрали текст присяги за авторством главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова 30 июня. Всего, как сообщал Крашенинников, в профильный комитет поступили 93 варианта текстов.