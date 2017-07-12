Культура
сегодня, 15:36
Туристов научат готовить уху по-перехвальски
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В Липецкой области широко отметят Ильин день.
Купальный сезон ещё не открыт, а уже не за горами - Ильин День. 2 августа в селе Перехваль Данковскиого района состоится событийный фестиваль - престольный праздник села «Ильин день».
Как сообщает областной центр событийного туризма, гостям праздника будут представлены ремесла данковской земли: лозоплетение, вышивка, кружевное дело, плетение лаптей и резьба по дереву.
Туристы примут живое участие в мастер-классе по ловле рыбы и приготовлению ухи по-перехвальски. Для гостей праздника также будут организованы спортивно-развлекательные игры в лесу и на лугах, экскурсии в музей писателя В.Д. Ряховского, на святой источник Илии Пророка, в Христо-Рождественский Храм.
Как сообщает областной центр событийного туризма, гостям праздника будут представлены ремесла данковской земли: лозоплетение, вышивка, кружевное дело, плетение лаптей и резьба по дереву.
Туристы примут живое участие в мастер-классе по ловле рыбы и приготовлению ухи по-перехвальски. Для гостей праздника также будут организованы спортивно-развлекательные игры в лесу и на лугах, экскурсии в музей писателя В.Д. Ряховского, на святой источник Илии Пророка, в Христо-Рождественский Храм.
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