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Туристов научат готовить уху по-перехвальски

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#фестиваль #туризм
Туристов научат готовить уху по-перехвальски

В Липецкой области широко отметят Ильин день.

Купальный сезон ещё не открыт, а уже не за горами - Ильин День. 2 августа в селе Перехваль Данковскиого района состоится событийный фестиваль - престольный праздник села «Ильин день».

Как сообщает областной центр событийного туризма, гостям праздника будут представлены ремесла данковской земли: лозоплетение, вышивка, кружевное дело, плетение лаптей и резьба по дереву.

Туристы примут живое участие в мастер-классе по ловле рыбы и приготовлению ухи по-перехвальски. Для гостей праздника также будут организованы спортивно-развлекательные игры в лесу и на лугах, экскурсии в музей писателя В.Д. Ряховского, на святой источник Илии Пророка, в Христо-Рождественский Храм.  

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#фестиваль #туризм

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