Происшествия
56 минут назад
Легковой автомобиль врезался в забор стройплощадки
По словам очевидцев аварии, водитель машины был пьян.
Сегодня вечером в микрорайоне "Университетский" автомобиль "ВАЗ" врезался в забор стройплощадки жилого комплекса "Виктория".
Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "ВАЗа" не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение, а затем врезался в забор. У самого водителя свидетели заметили признаки опьянения.
В аварии никто не пострадал.
Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "ВАЗа" не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение, а затем врезался в забор. У самого водителя свидетели заметили признаки опьянения.
В аварии никто не пострадал.
Уже не смешно