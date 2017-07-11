Легковой автомобиль врезался в забор стройплощадки

По словам очевидцев аварии, водитель машины был пьян.

Сегодня вечером в микрорайоне "Университетский" автомобиль "ВАЗ" врезался в забор стройплощадки жилого комплекса "Виктория".



Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "ВАЗа" не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение, а затем врезался в забор. У самого водителя свидетели заметили признаки опьянения.



В аварии никто не пострадал.





