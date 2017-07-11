Происшествия

56 минут назад

Легковой автомобиль врезался в забор стройплощадки

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#авария #ДТП
Легковой автомобиль врезался в забор стройплощадки

По словам очевидцев аварии, водитель машины был пьян.

Сегодня вечером в микрорайоне "Университетский" автомобиль "ВАЗ" врезался в забор стройплощадки жилого комплекса "Виктория".

Как рассказывают очевидцы аварии, водитель "ВАЗа" не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение, а затем врезался в забор. У самого водителя свидетели заметили признаки опьянения.

В аварии никто не пострадал.


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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Уже не смешно

16 минут назад
Ничего удивительного, при таких гаишниках-оборотнях пол города за мзду ездят в кол.
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