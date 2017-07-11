Общество

сегодня, 10:34

Жителей Опытной станции попросили подождать с ликвидацией причин подтопления

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#Благоустройство

В мэрии не могут изыскать два миллиона рублей на проведение инженерно-гидрогеологических изысканий.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты в который раз обсуждали жалобы жителей частного сектора Опытной станции на подтопление их домовладений паводковыми и дождевыми водами.

Депутаты горсовета рекомендовали мэрии предусмотреть финансирование строительства в районе подтопления системы дождевой канализации тем более, что проект "ливневки" был разработан ещё в 2015 году. Чиновники на словах готовы помочь, но им необходимы средства на инженерно-гидрогеологические изыскания в размере 1,5-2 млн рублей, поскольку считают, что выделение 15 млн рублей на строительство "ливневки" - во-первых, слишком затратная сумма для муниципального бюджета. Во-вторых, система отвода воды не решит проблему. 

Пока депутаты бодаются с чиновниками, необходимых средств не заложили ни в бюджет города в прошлом году, ни в бюджет нынешнего. 

- Этот вопрос - живой нам укор. Ни о какой комфортной среде проживания при таком подходе не может быть и речи. Там - клоака. И надо решать эту проблему, - сказал вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

Федор Жигаров привёл в пример решительные действия главы государства по решению ряда проблем: выплаты зарплат и ликвидации мусорной свалки в Подмосковье.

- Если жители Опытной станции напишут коллективное письмо Путину и он вмешается в ситуацию, тогда все быстро решится, - сказал заместитель председателя горсовета.

Вопрос ликвидации причин подтопления Опытной станции, как говорится, с бородой. И не решается вот уже 21 год. Но на комиссии выяснилось, что проблема не решится и в этом году: департамент градостроительства и архитектуры пока не предоставил департаменту финансов предложения о выделении двух миллионов рублей на инженерно-гидрогеологические изыскания.

- Что вам мешает выделить эти два миллиона рублей на эти изыскания? - обратился к чиновникам депутат Борис Бондарев. 

Вопрос "слуги народа" повис в воздухе.
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#Благоустройство

Комментарии (1)

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Липчанин

5 минут назад
Не выгодно, вот и не выделяют. Это же не на плитке пилить бюджет.
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