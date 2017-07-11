Здоровье

сегодня, 10:35

ВИЧ стали чаще заражаться половым путём

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#ВИЧ #СПИД
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ВИЧ стали чаще заражаться половым путём

Роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции выросла до 50,6%.

В Липецкой области за 6 месяцев текущего года заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди постоянных жителей области снизилась. По-прежнему, превалирует регистрация ВИЧ-инфекции среди мужчин (74,7%).

Доля молодёжи в возрасте 20-30 лет сократилась до 22,8% (в 2016 году – 27,2%), ВИЧ-инфекция, преимущественно, выявлялась у лиц в возрасте 30-40 лет – 54,4%.

Несмотря на то, что за период текущего года выросла роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции (до 50,6%), доля ВИЧ-инфицированных, употребляющих наркотики внутривенно, остаётся значительной, и, составила 48,2%. 

На начала этого года в России было зарегистрировано более 1,1 миллиона ВИЧ-инфицированных. Заболеваемость ВИЧ-инфекций  ежегодно увеличивается на 4-5%. В последние годы участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией в более старших возрастных группах, в том числе половым путём в преклонном возрасте. 
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#ВИЧ #СПИД
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Комментарии (4)

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11 минут назад
Хохлы притаранили
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Нострадамус

14 минут назад
Половые пути неисповедимы.
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Сэр

сегодня, 10:46
Через 20 лет заболеваемость будет 100%.
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Guest

сегодня, 10:45
ВИЧ вроде бы только через полгода после заражения диагностируется. Как они узнают, половым путем это было, или комар покусал?
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