ВИЧ стали чаще заражаться половым путём

Роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции выросла до 50,6%.

В Липецкой области за 6 месяцев текущего года заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди постоянных жителей области снизилась. По-прежнему, превалирует регистрация ВИЧ-инфекции среди мужчин (74,7%).



Доля молодёжи в возрасте 20-30 лет сократилась до 22,8% (в 2016 году – 27,2%), ВИЧ-инфекция, преимущественно, выявлялась у лиц в возрасте 30-40 лет – 54,4%.



Несмотря на то, что за период текущего года выросла роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции (до 50,6%), доля ВИЧ-инфицированных, употребляющих наркотики внутривенно, остаётся значительной, и, составила 48,2%.



На начала этого года в России было зарегистрировано более 1,1 миллиона ВИЧ-инфицированных. Заболеваемость ВИЧ-инфекций ежегодно увеличивается на 4-5%. В последние годы участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией в более старших возрастных группах, в том числе половым путём в преклонном возрасте.

