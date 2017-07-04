Общество

вчера, 16:06

Средства на доставку тела липчанина из Греции собрали всем миром

15 5252
#туризм
5
Средства на доставку тела липчанина из Греции собрали всем миром

В качестве пожертвований на счёт матери поступили около 4 тысяч евро.

Завтра из Греции в Москву, а отуда в Липецк доставят тело нашего земляка Михаила Васильева.

Напомним, 27 июня в отеле в греческих Солониках нашли тело 35-летнего Михаила Васильева — уроженца Липецка, после учёбы в вузе в Санкт-Петербурга он остался жить в северной столице, работал врачом-онкологом-рентгенологом в ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге.

Как рассказала GOROD48 мама умершего Светлана Васильева, Михаил Васильев первоначально отправился в Грецию на медицинскую конференцию "European society of gastrointestinal and abdominal radiology", которая проходила в Афинах и завершилась 23 июня. Сразу после её окончания Михаил перебрался в Солоники, где собирался отдохнуть. 27 июня его тело обнаружили в номере отеля. По данным греческой стороны, умер Михаил Васильев ещё 25 июня естественной смертью. Вопрос репатриации тела долго решить не могли.  В минувшую пятницу стало известно, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки - за телом полетел коллега Михаила

Как сообщил GOROD48 друг умершего Дмитрий Малышев, средства на доставку тела из Греции собрали всем миром - в качестве пожертвований на опубликованный счёт поступили около 4 тысяч евро. Этих денег хвтило на то, чтобы решить вопрос с доставкой тела.

- Страховку нашли, но возникли определённые бюрократические проволочки - страховая компания затребовала гарантийное письмо, ещё что-то, - рассказал GOROD48 Дмитрий Малышев. - Поэтому близкие решили больше не медлить (а в Греции уже собирались похоронить Михаила) и осуществить доставку тела за свой счёт, вернее, за счёт тех добрых людей, которые решили помочь матери и перечислили ту или иную сумму. По последней информации, доставка тела Миши будет во вторник в Москву, и от туда сразу в Липецк. Мама не будет встречать тело в Москве, она сразу поедет из Санкт-Петербурга в Липецк на похороны. Когда будут похороны - пока не знаю. По предварительным данным, причиной смерти стал спазм коронарных сосудов.  

Фото vk.com
15 5252
#туризм
5

Комментарии (15)

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аналитик

9 минут назад
Это если учесть,что Греция вышла из Евросоюза,а то бы через Белоруссию ввозить пришлось бы.
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Сергей Казимиров

сегодня, 01:09
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://driwe2.blogspot.ru Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
ответить

Сергей Казимиров

сегодня, 01:08
Забудь о мойке автомобиля как о страшном сне! Недавно прочел изобритении которое защитит от пыли, грязи, воды, царапин и уберет "паутину", вот та новость http://driwe2.blogspot.ru Очень просто в применении и автомобиль всегда как новый!
ответить

Житель

вчера, 23:42
Соболезную. Спазм коронарных сосудов мог быть от курения сигарет. Не курите и берегите себя.
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лд

вчера, 23:28
х, какие налогоплательщики ,,читай если буквы знаешь
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наша раша

вчера, 20:32
((((((
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клиника питерская богатищая

вчера, 18:18
а заставили родных врача ! побираться .
ответить

в греции такая жара

вчера, 18:16
цвет вареного рака .
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Ванька

вчера, 18:12
Вот оно лицо российских страховых компаний. Визу без страховки в Шенген не дают, 30 000 евро минимальная сумма покрытия. В страховке всегда предусмотрена транспортировка домой в случае смерти. Но тут в схватку вступает российская жадность, которая замурыжит до последнего, но постарается ничего не возмещать. PS Заболел как то зуб в Германии. Спрашиваю, у коллеги из Ирана, где он лечил и сколько стоит (он на днях столкнулся с такой же проблемой и у него была страховка от немецкой компании). он говорит понятия не имеет, сколько стоит - пришел в любую клинику, номер страховки назвал и все полечили. Открываю свою от Альфа-страхования. Я должен сначала позвонить в их офис, все объяснить, потом они подумают, , свяжутся со мной и скажут где я могу лечить и только максимум на 150 евро, а то им не выгодно ведь. Вот такое у нас страхование - замурыжат, что терпел до последнее и до крайней степени, над тобой сжалятся местные врачи быстрее и вылечат за так, чем ты у страховой что-то получишь
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да уж

вчера, 18:05
Жалко липчана. Тело липчана скоро доставят. А потом почтим память липчана.
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