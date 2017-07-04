Средства на доставку тела липчанина из Греции собрали всем миром

В качестве пожертвований на счёт матери поступили около 4 тысяч евро.

ашли тело 35-летнего Михаила Васильева Завтра из Греции в Москву, а отуда в Липецк доставят тело нашего земляка Михаила Васильева.Напомним, 27 июня в отеле в греческих Солониках н — уроженца Липецка, после учёбы в вузе в Санкт-Петербурга он остался жить в северной столице, работал врачом-онкологом-рентгенологом в ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге.

Как рассказала GOROD48 мама умершего Светлана Васильева, Михаил Васильев первоначально отправился в Грецию на медицинскую конференцию "European society of gastrointestinal and abdominal radiology", которая проходила в Афинах и завершилась 23 июня. Сразу после её окончания Михаил перебрался в Солоники, где собирался отдохнуть. 27 июня его тело обнаружили в номере отеля. По данным греческой стороны, умер Михаил Васильев ещё 25 июня естественной смертью. Вопрос репатриации тела долго решить не могли. В минувшую пятницу стало известно, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки - за телом полетел коллега Михаила.

Как сообщил GOROD48 друг умершего Дмитрий Малышев, средства на доставку тела из Греции собрали всем миром - в качестве пожертвований на опубликованный счёт поступили около 4 тысяч евро. Этих денег хвтило на то, чтобы решить вопрос с доставкой тела.- Страховку нашли, но возникли определённые бюрократические проволочки - страховая компания затребовала гарантийное письмо, ещё что-то, - рассказал GOROD48 Дмитрий Малышев. - Поэтому близкие решили больше не медлить (а в Греции уже собирались похоронить Михаила) и осуществить доставку тела за свой счёт, вернее, за счёт тех добрых людей, которые решили помочь матери и перечислили ту или иную сумму. По последней информации, доставка тела Миши будет во вторник в Москву, и от туда сразу в Липецк. Мама не будет встречать тело в Москве, она сразу поедет из Санкт-Петербурга в Липецк на похороны. Когда будут похороны - пока не знаю. По предварительным данным, причиной смерти стал спазм коронарных сосудов.Фото vk.com