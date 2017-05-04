В Липецкой области открыли ещё один ФАП

И врачебную амбулаторию.

Накакнуне в деревне Плоты Становлянскго района состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта после ввода в эксплуатацию заново построенного здания.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, в Плотавском фельдшерско-акушерском пункте будет оказываться первичная доврачебная медико-санитарная помощь по вакцинации взрослых и детей, лечебному делу и фармацевтической деятельности. Прием будет проводиться фельдшером со стажем работы 27 лет и имеющем 1 квалификационную категорию.

Количество обслуживаемого населения составляет 559 человек, среди которых 468 взрослых и 91 ребенок. В фельдшерско-акушерском пункте имеются кабинет приема фельдшера; процедурный кабинет; комната хранения лекарственных средств. В кабинете приема пациентов имеется необходимое оборудование: ростомер, весы, глюкометр, тонометр, гигрометры т.д.

Финансирование проекта составило около 5 миллионов рублей. В ходе строительства также были проведены мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов: оборудован пандус, установлены поручни и др.

Строительство всех объектов здравоохранения на территории Липецкой области организовано с учетом современных требований охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности, а также использования их инвалидами и маломобильными группами граждан

Кроме того, в каждом селе есть специально обученные волонтеры, которые оказывают первую помощь до приезда фельдшера или «скорой помощи». В настоящее время на территории области в сельских поселениях с численностью населения менее 100 человек организовано 150 домовых хозяйств с выделением ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и взаимопомощь), и оснащением необходимыми средствами для оказания первой помощи. Непосредственно в Становлянском районе организовано 13 подобных хозяйств, а также работают 2 центра общей врачебной практики и 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

В нашем регионе уже действуют около 400 ФАПов и 49 офисов и центров врачей общей практики. В течение ближайших трех лет в дополнение к строящимся ФАПам за счет средств областного бюджета будут построены и введены в экс­плуатацию 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики. К концу 2017 года планируют закончить строительство 8 таких офисов. Их развитие в регионе направлено на улучшение обслуживания именно отдельного человека. Особое значение здесь имеет оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста и инвалидам.

Кроме того, в области осуществляется адресная доставка на дом лекарственных препаратов пожилым, одиноким и маломобильным гражданам, организован доступный отпуск лекарственных средств гражданам, имеющим право на набор социальных услуг.

А 2 мая в селе Казаки Елецкого района состоялось открытие врачебной амбулатории после проведения капитального ремонта. В ней будет работать коллектив из 6 человек (1 врач-терапевт, 2 фельдшера, 2 медсестры, 1 акушерка). Большая часть медицинского персонала имеет высшую категорию по специальности «Лечебное дело» и стаж работы от 20 до 30 лет. Количество обслуживаемого населения составляет более 3000 человек, среди которых 2526 взрослых (в т.ч. трудоспособное население составляет 1510 чел., пенсионеров 1016 чел.) и 532 ребенка.

В здании амбулатории расположены кабинет врача-терапевта,доврачебный кабинет - кабинет детской медсестры,кабинет фельдшера, смотровой кабинет, прививочный кабинет, процедурный кабинет, дневной стационар.

Финансирование проведения работ по капитальному ремонту осуществлялось из областного бюджета и составило около 3 миллионов рублей.