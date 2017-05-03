В Липецке собрали идеи благотворчества

В акции приняли участие представители 15 школ Липецка.

Итоги городской акции «Праздник добра, любви и милосердия "Рука в руке"», инициатором которой выступил городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, были подведены в Доме детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова.

Как сообщает пресс-служба депаратмента образования Липецка, участники делились идеями благотворчества, которые им удалось воплотить в жизнь: как помочь больным детям, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Представители разных поколений вспоминали о концертно-игровых программах, мастер-классах, театрализованных представлениях, которые они провели в детских домах, больницах, домах престарелых, заново переживали те эмоции, которые испытали при вручении детям игрушек, поделок, канцелярских товаров. Для ветеранов педагогического труда лидеры-школьники организовали «экзамен на профпригодность». Ответы педагогов старшего поколения стали для молодежи ценными советами на будущее, «ключиком к сердцам людей». На прощание участники подарили друг другу «сердечко» – символ любви, добра, искренности, милосердия и выразили уверенность в продолжении совместных добрых дел.

В акции приняли участие представители 15 образовательных учреждений города Липецка (школ № 7, 9, 15, 18, 23, 31, 41, 55, 59, 70, Дома творчества «Октябрьский», центра творчества «Калейдоскоп», Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова, Центра развития творчества «Левобережный»), администрации города Липецка, добровольческого отряда «Вымпел» института психологии и образования, ветераны педагогического труда, члены городского Совета лидеров ученического самоуправления и детского движения.

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