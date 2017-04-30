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54 минуты назад
У пассажира во «Внуково» нашли банку с порохом и патронами
Сотрудники транспортной полиции обнаружили у пассажира банку с охотничьим порохом и патронами при досмотре
Гражданина Таджикистана задержали в московском аэропорту Внуково после того, как он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - отметил источник.
Отмечается также, что обнаружить подозрительные вещества в багаже мужчины помог кинолог с собакой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - отметил источник.
Отмечается также, что обнаружить подозрительные вещества в багаже мужчины помог кинолог с собакой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).