Общество
сегодня, 14:04
Штраф за шашлык в Липецке — до 5 000 рублей
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К нарушителям обещают отнестись с пониманием.
Сезон майских мини-каникул не за горами. И липчане, как и большинство россиян, это время посвятят посещению загородных участков или просто выездам на шашлыки. Но традиционное барбекю может быть омрачено убытками. В регионе с 10 апреля введен особый противопожарный режим. Это значит, что установлен запрет на сжигание сухой травы и пожнивных остатков на полях, на разведение костров в населенных пунктах, садоводческих товариществах, а также лесных массивах. Под эти понятия попадает и организация шашлыка.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области, ответственность за нарушение противопожарного режима устанавливается в соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4). Виновникам грозит штраф от 1 500 до 5 000 рублей. Если шашлык окажется в зоне ответственности юридического лица, то организация может быть оштрафована на 1 млн рублей.
Вместе с этим в липецком МЧС ручаются, что к любителям шашлыка будут относиться с принципом разумности. Конечно, если организатор барбекю пренебрежет всеми профилактическими правилами, его ждет адекватное наказание. А если инспекция увидит, что гражданин безопасно устроил шашлыки, запасся водой на всякий «пожарный», то можно ограничиться и предупреждением.
Стоит напомнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности очень часто приводит к пожарам с большими материальными потерями. Следует глубоко задуматься над возможными последствиями и не пренебрегать соблюдением самых элементарных правил безопасности: не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, территория вокруг источника огня должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев и кустарников, валежника, порубочных остатков и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра, при использовании открытого огня обязательно наличие первичных средств пожаротушения. Жарить шашлыки запрещено, если рядом торфяные почвы или кроны хвойных деревьев, а сам мангал имеет сквозной огненный прогал, и мясо готовят при скорости ветра выше 10 м/с.
Если вы готовы выполнить все требования и тщательно следить за обстановкой у мангала, то рекомендуем вам пройти тест от GOROD48 и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в шашлыках.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области, ответственность за нарушение противопожарного режима устанавливается в соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4). Виновникам грозит штраф от 1 500 до 5 000 рублей. Если шашлык окажется в зоне ответственности юридического лица, то организация может быть оштрафована на 1 млн рублей.
Вместе с этим в липецком МЧС ручаются, что к любителям шашлыка будут относиться с принципом разумности. Конечно, если организатор барбекю пренебрежет всеми профилактическими правилами, его ждет адекватное наказание. А если инспекция увидит, что гражданин безопасно устроил шашлыки, запасся водой на всякий «пожарный», то можно ограничиться и предупреждением.
Стоит напомнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности очень часто приводит к пожарам с большими материальными потерями. Следует глубоко задуматься над возможными последствиями и не пренебрегать соблюдением самых элементарных правил безопасности: не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, территория вокруг источника огня должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев и кустарников, валежника, порубочных остатков и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра, при использовании открытого огня обязательно наличие первичных средств пожаротушения. Жарить шашлыки запрещено, если рядом торфяные почвы или кроны хвойных деревьев, а сам мангал имеет сквозной огненный прогал, и мясо готовят при скорости ветра выше 10 м/с.
Если вы готовы выполнить все требования и тщательно следить за обстановкой у мангала, то рекомендуем вам пройти тест от GOROD48 и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в шашлыках.
6 1328
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