Общество

сегодня, 14:04

Штраф за шашлык в Липецке — до 5 000 рублей

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#пожар #безопасность #шашлык #штраф
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Штраф за шашлык в Липецке — до 5 000 рублей

К нарушителям обещают отнестись с пониманием.

Сезон майских мини-каникул не за горами. И липчане, как и большинство россиян, это время посвятят посещению загородных участков или просто выездам на шашлыки. Но традиционное барбекю может быть омрачено убытками. В регионе с 10 апреля введен особый противопожарный режим. Это значит, что установлен запрет на сжигание сухой травы и пожнивных остатков на полях, на разведение костров в населенных пунктах, садоводческих товариществах, а также лесных массивах. Под эти понятия попадает и организация шашлыка.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области, ответственность за нарушение противопожарного режима устанавливается в соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4). Виновникам грозит штраф от 1 500 до 5 000 рублей. Если шашлык окажется в зоне ответственности юридического лица, то организация может быть оштрафована на 1 млн рублей.

Вместе с этим в липецком МЧС ручаются, что к любителям шашлыка будут относиться с принципом разумности. Конечно, если организатор барбекю пренебрежет всеми профилактическими правилами, его ждет адекватное наказание. А если инспекция увидит, что гражданин безопасно устроил шашлыки, запасся водой на всякий «пожарный», то можно ограничиться и предупреждением.

Стоит напомнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности очень часто приводит к пожарам с большими материальными потерями. Следует глубоко задуматься над возможными последствиями и не пренебрегать соблюдением самых элементарных правил безопасности: не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов, территория вокруг источника огня должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев и кустарников, валежника, порубочных остатков и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра, при использовании открытого огня обязательно наличие первичных средств пожаротушения. Жарить шашлыки запрещено, если рядом торфяные почвы или кроны хвойных деревьев, а сам мангал имеет сквозной огненный прогал, и мясо готовят при скорости ветра выше 10 м/с.

Если вы готовы выполнить все требования и тщательно следить за обстановкой у мангала, то рекомендуем вам пройти тест от GOROD48 и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в шашлыках.
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#пожар #безопасность #шашлык #штраф
3

Комментарии (6)

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Житель

6 минут назад
Вот уж действительно архиважная проблема для города. А чего? Дороги отремонтировали на отлично, отопление выключили только на днях, ну померзли, ну заболели, главное чтобы наши администрации были здоровенькими! Ведь проблема жарки шашлыков для наших чинуш - это основная задача на всё лето!!!
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Просто Король

22 минуты назад
Мне Королёв не указ, может ещё издаст указ когда нам в туалет ходить? Как жарил шашлыки, когда хочу и где хочу, так и буду. Не завидую, тем кто попытается меня оштрафовать, хотя желания подходить близко у них тоже не будет)))
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МУХХХ

35 минут назад
Самая глобальная тема для запрета!!!Ведь в Липецке больше нет проблем(у администрации)
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гостья

52 минуты назад
да жарят спокойно, да еще и потом песняка орут по всем ночам по пьяни
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Сеня

сегодня, 14:29
на балконе
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Лена

сегодня, 14:16
А где же хвалёный список мест, где разрешено жарить шашлык?
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