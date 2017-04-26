Житель области оскорблял полицейских в дежурной части и продолжил в больнице

Мировым судом Воловского судебного участка рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя района в оскорблении представителей власти.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, находившийся в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения около кафе "Меркурий" в селе Волово, был задержан полицейскими и доставлен в дежурную часть.

Находясь в отделении полиции, задержанный начал оскорблять полицейских, унижая их честь и достоинство.

Оскорбительное поведение он не прекратил и в районной больнице, куда его доставили для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района.

Подсудимый полностью признал свою вину, сославшись на состояние опьянения как причину совершения преступления.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 15 000 рублей.