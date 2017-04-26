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40 минут назад

Люди погибли при взрыве молокозавода

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#взрыв #молокозавод #ЧП
Люди погибли при взрыве молокозавода

ЧП произошло в Якутии.

Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода "Алросы" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Есть сведения о личностях жертв аварии: это упаковщица-укладчица, 1980 года рождения, и слесарь-оператор, 1954 года рождения. Еще два человека получили травмы, они находятся в местной больнице.

ЧП произошло в среду, 26 апреля, в селе Арылах в здании молочного цеха совхоза «Новый» АК «Алроса» в момент выполнения работ по установке закладочной перемычки. «Хлопок» произошел в аппарате по стерилизации молока. Взрыв вынес стекла в окнах здания.

Местным СК по факту гибели и травмирования людей на молокозаводе «Новый» начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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#взрыв #молокозавод #ЧП

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