В России
40 минут назад
Люди погибли при взрыве молокозавода
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ЧП произошло в Якутии.
Два человека погибли в результате взрыва в цехе молокозавода "Алросы" в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Есть сведения о личностях жертв аварии: это упаковщица-укладчица, 1980 года рождения, и слесарь-оператор, 1954 года рождения. Еще два человека получили травмы, они находятся в местной больнице.
ЧП произошло в среду, 26 апреля, в селе Арылах в здании молочного цеха совхоза «Новый» АК «Алроса» в момент выполнения работ по установке закладочной перемычки. «Хлопок» произошел в аппарате по стерилизации молока. Взрыв вынес стекла в окнах здания.
Местным СК по факту гибели и травмирования людей на молокозаводе «Новый» начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ЧП произошло в среду, 26 апреля, в селе Арылах в здании молочного цеха совхоза «Новый» АК «Алроса» в момент выполнения работ по установке закладочной перемычки. «Хлопок» произошел в аппарате по стерилизации молока. Взрыв вынес стекла в окнах здания.
Местным СК по факту гибели и травмирования людей на молокозаводе «Новый» начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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