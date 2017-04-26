Новые тарифы, сниженные цены, акции и подарки: Tele2 провела юбилейный «День открытых людей»

В минувшую пятницу два крупных города и два села Липецкой области стали частью десятой, юбилейной всероссийской акции «День открытых людей» мобильного оператора Tele2. Более тысячи рядовых сотрудников и топ-менеджеров компании по всей России покинули офисы и вышли на работу в салоны связи. В Липецкой области акцию поддержали 38 специалистов филиала.

Топ-менеджеры компании и сотрудники различных подразделений вышли в салоны связи и на улицы города, чтобы напрямую пообщаться с липчанами, рассказать им о выгодных предложениях компании и получить обратную связь. В Липецкой области акция прошла в 10 салонах связи расположенных в Липецке, Ельцах, а также селах Хлевное и Доброе.

В салоне компании в ТЦ «Меркурий» жителей Липецка консультировал столичный гость - директор по операциямTele2 Дмитрий Лопатухин. Руководители липецкого филиала компании также приняли участие в «Дне открытых людей». Они рассказывали посетителям салонов связи о преимуществах новой тарифной линейки « МойTele2 », запущенной в апреле, консультировали абонентов и подключали новых клиентов к сети Tele2.







Традиционно в «День открытых людей» Tele2 предложила абонентам существенные скидки на свои услуги и устроила распродажу аксессуаров для мобильных устройств в супермаркетах связи. По итогам акции в Липецкой области особенно популярным оказался тарифный план «Мой онлайн», включающий в себя 8 ГБ мобильного интернета и полный безлимит в социальных сетях и мессенджерах, большой пакет минут для звонков на все номера России и SMS. Кроме того, в день акции при подключении к тарифам « Мой разговор », « Мой онлайн » и « Мой онлайн+ » абоненты получали в подарок в два раза больше интернет-трафика в течение первых трех месяцев обслуживания. Абонентам явно пришлась по душе возможность бесплатного получения двойного интернет-серфинга перед длинными майскими выходными.







«Мы устраиваем «День открытых людей» два раза в год – это традиционная акция, часть культуры бренда. Нашим абонентам нравится, что сотрудники Tele2 действительно интересуются их мнением, и ценят это. Отзывы и пожелания пользователей мы учитываем при разработке тарифов и услуг, развитии сети и совершенствовании качества сервиса. А главное, это хороший способ лично узнать мнение абонентов о качестве нашей работы», - отметил директор филиала Tele2 в Липецке Павел Седых.

К своим абонентам в «День открыты людей» Tele2 готова была не только прислушаться, но и приглашала их стать лицом рекламной кампании: уже этим летом на билбордах по всей России будут размещены снимки настоящих абонентов. Стать звездой рекламы мог каждый: нужно было лишь сфотографироваться в специальной рамке, разместить снимок в соцсетях, добавив хештеги #tele2Russia и #лицаTele2_7, и набирать лайки. Те, чьи фото станут наиболее популярным, примут участие в профессиональной фотосессии. Имя победителя назовут 16 мая.



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