В мире
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29 минут назад
Российские туристы погибли в аварии в Чили
По предварительным данным, грузовик с местными номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились российские туристы.
От сильного удара мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Еще четыре человека из микроавтобуса получили травмы: в их числе также двое туристов из России, водитель и гид. Пострадал и водитель грузового автомобиля.
Специалисты дорожной полиции выясняют причины аварии.
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