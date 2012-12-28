В РФ будут развивать проводное радиовещание

Существующие в России сети проводного радиовещания (ПВ) обеспечивают не только трансляцию трех обязательных радиопрограмм, но и служат технологической основой систем оповещения и экстренного информирования населения. Сохранять и развивать такие сети намерены и в дальнейшем. Это следует из проекта актуализированной Стратегии развития отрасли связи, подготовленного Минцифры.



