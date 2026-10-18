В РФ отменили регистрацию импортных лекарств от ряда заболеваний

В России отменили государственную регистрацию ряда зарубежных препаратов, применяемых при лечении онкологических, аутоиммунных и других тяжёлых заболеваний. Некоторые лекарства уже несколько лет не поставляются в страну, а другие могут постепенно исчезнуть из аптечного ассортимента.