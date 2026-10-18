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В России
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19 минут назад
В РФ отменили регистрацию импортных лекарств от ряда заболеваний
В России отменили государственную регистрацию ряда зарубежных препаратов, применяемых при лечении онкологических, аутоиммунных и других тяжёлых заболеваний. Некоторые лекарства уже несколько лет не поставляются в страну, а другие могут постепенно исчезнуть из аптечного ассортимента.
В числе препаратов, которые могут уйти с рынка, «Зепозия», который принимается при рассеянном склерозе, «Сигнифор», необходимый при болезни Иценко-Кушинга, «Ремикейд» для пациентов с ревматоидным артритом, «Спрайсел», применяемый при некоторых видах лейкемии, а также «Темодал», которым лечат отдельные опухоли головного мозга. У части из них Минздрав отозвал регистрационные удостоверения в августе, а у другой части — еще весной.
Изменения затронут не только дорогостоящие импортные лекарства, но и рынок самых доступных препаратов стоимостью до 200 рублей: из-за низкой рентабельности производители отказываются от выпуска некоторых из них. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что ничего хорошего в исчезновении препаратов нет, но это не должно стать трагедией при наличии российских и зарубежных аналогов.
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