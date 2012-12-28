Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
В России
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сегодня, 00:56
Названы регионы РФ с высоким уровнем материального благополучия населения
В 2025 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, выросли медианные среднедушевые доходы населения, снизилась доля населения за чертой бедности, выросла доля населения с высокими доходами, а также объем депозитов на душу населения.
Но высокие банковские ставки по ипотечным кредитам и ограниченный выбор льготных программ жилищного кредитования и рост цен на недвижимость - фактор, снижающий доступность ипотеки для российских семей почти во всех регионах, что оказало негативное влияние на общую оценку материального благополучия, отмечают эксперты.
Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург в этом рейтинге занял 11-е место. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, что позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья. Исключением является только доступность жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.
Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Крым, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Чечня, Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
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