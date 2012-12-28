Супружескую пару из Липецка арестовали в Тульской области по обвинению в убийстве бабушки с внучкой
48 минут назад
Застрявших в Турции российских туристов разместили в отелях
Туристы из России, столкнувшиеся с отменой рейсов авиакомпании Air Anka, размещены в турецких отелях.
Речь идет о пассажирах, ожидающих вылета в Анталью из России, а также тех, кто должен был вернуться с турецких курортов.
«Всего, по предварительным данным, с ситуацией с отменой рейсов Air Anka 26 и 27 мая столкнулись порядка 2100 туристов (и в России, ожидающих вылета в Анталью, и в Турции, ожидающих вылета в Россию)», — говорится в сообщении.
Согласно данным профильного объединения, клиенты туроператоров в ожидании новых рейсов обеспечены проживанием и питанием за счет компаний. Некоторым туристам на время задержки предоставляют подменные отели, другим продлевают пребывание в тех гостиницах, где они проводили отдых. Уточняется, что пострадавшим пассажирам предложены альтернативные варианты перелета со сменами перевозчика и дат вылета.
В пресс-службе АТОР подчеркнули, что туры с перелетами на бортах Air Anka реализовывались в полном соответствии с имеющейся у компаний информацией о допусках авиаперевозчика. На текущий момент ведется работа по распределению всех участников туров на рейсы других авиалиний.
Источник, близкий к Минтрансу РФ, накануне сообщил, что Air Anka вынуждена отменять рейсы в Россию и из нее, поскольку перевозчику отказали в выдаче разрешения на полеты. По его словам, компания «начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями». Об условиях возможного возвращения авиакомпании не уточнялось.
Позже в пресс-службе турагентства Anex заявили, что отказ в выдаче разрешения на полеты в РФ турецкой чартерной компании Air Anka связан с «операционной необходимостью». По информации турагентства, для людей, не пребывающих в России, но купивших билеты на рейс Air Anka, есть возможность перенести даты полета на более поздние или сделать возврат средств.
В результате Росавиация по согласованию с Минтрансом выдала дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая включительно. Отмечалось, что после этой даты разрешений на полеты в РФ у перевозчика нет.
