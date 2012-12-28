На Юге РФ восемь поездов задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту
Восемь пассажирских поездов на территории Краснодарского края и Крыма выбились из графика из-за ограничений, которые вводили на Крымском мосту ночью 16 мая. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, время задержки не превышает 4 часов.
Движение перекрыли в ночь на 16 мая. Начиная с 02:25, в Краснодарском регионе СКЖД и со стороны Крыма составы остановлены на время от 30 минут до 3,5 часа.
«Сегодня, 16 мая, в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту задержаны восемь пассажирских поездов», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что пассажирам, чьи поезда будут задержаны более чем на четыре часа, предоставят питание и бутилированную воду, — пишут «Известия».
Следующие в Крым и обратно поезда 13 мая также были задержаны в связи с перекрытием Крымского моста. По направлению из Крыма приостановлены два состава: из Симферополя в Санкт-Петербург — на два часа, из Севастополя в Москву — на 1,5 часа.
