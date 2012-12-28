На Юге РФ восемь поездов задерживаются из-за ограничений на Крымском мосту

Восемь пассажирских поездов на территории Краснодарского края и Крыма выбились из графика из-за ограничений, которые вводили на Крымском мосту ночью 16 мая. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, время задержки не превышает 4 часов.