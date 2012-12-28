Россиянам рассказали о максимальном размере страховой пенсии
Страховая пенсия формируется из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, и фиксированной выплаты.
«Максимальная страховая пенсия может быть в пределах 67 тысяч. Для этого нужно набрать 400 пенсионных баллов: это 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тысяч рублей в месяц», — заявил Сафонов.
Эксперт уточнил, что максимальный размер, близкий к 70 тысячам рублей, может быть только в северных регионах.
Кроме этого, он добавил, что, например, летчики-испытатели могут получать более 100 тысяч рублей, однако это считается социальной пенсией за выслугу лет, а не страховой. Для получения такого размера пенсии необходим стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также зарплата в размере более 120 тысяч рублей, — сказал Сафонов.
Что касается военнослужащих, то пенсию в 100 тысяч рублей могут иметь только генерал-полковники и генералы армии, — подчеркнул эксперт.
