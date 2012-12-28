Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
«Пятерочка» выручала администратора магазина, но недолго: девушку обвиняют в кражах и присвоении
В России
140
сегодня, 11:43
В РФ вырос спрос на услуги фальшкремации
На фоне роста стоимости погребения тела и нехватки крематориев в российских городах в стране все более востребованной становится услуга фальш-кремации.
Он пояснил, что чем ниже температура, тем тяжелее в неё входить и тем дороже традиционные похороны.
«Последние годы активно развивается фальшкремация: прощание с умершим происходит в зале, затем тело отправляют в другой регион», — сказал он.
Формат услуги подразумевает проведение официальной церемонии прощания в траурном зале в регионе проживания покойного с последующей транспортировкой тела в ближайший город, где функционирует крематорий. Как рассказал бизнесмен, такая схема применяется как при полном отсутствии необходимых мощностей в населенном пункте, так и в случаях, когда кремация в соседнем регионе обходится дешевле, — пишут «Известия».
По словам Шелягова, общая популярность кремации в стране продолжает расти. В Санкт-Петербурге этот способ выбирают уже более 70% клиентов, в Москве показатель превысил 50%. Высокий спрос также фиксируется в северных широтах, где в зимний период процесс подготовки могил в промерзшем грунте существенно затруднен. При этом в южных регионах России ситуация остается стабильной: подавляющее большинство родственников по-прежнему отдает предпочтение классическому погребению в землю.
0
0
0
0
0
Комментарии