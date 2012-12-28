За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей

В прошлом году липчане получили ключи от 1,8 тысячи готовых квартир, купленных через эскроу-счета.

В 2025 году жители Липецкой области стали обладателями почти 1,8 тысячи готовых квартир, купленных через счета эскроу на этапе строительства. За сданную в эксплуатацию недвижимость банки перечислили застройщикам с «раскрытых» счетов около 9 миллиардов рублей.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, на 1 января 2026 года в регионе открыто свыше 3,7 тысячи эскроу-счетов, на которых дольщики хранили почти 15,7 миллиарда рублей. При этом между строительными компаниями и банками действовали 78 кредитных договоров на общую сумму около 57 миллиардов рублей.Напомним, система проектного финансирования защищает интересы дольщиков: они не перечисляют деньги напрямую застройщику, а размещают свои средства на безопасных счетах в банках. Деньги хранятся там до тех пор, пока жилье не будет сдано в эксплуатацию. Если застройщик не выполнит обязательства, то покупатель квартиры может забрать деньги обратно. С прошлого года использовать такие счета можно и при строительстве частных домов.С 2019 года дольщики Липецкой области получили ключи от более чем 7,5 тысячи квартир. С эскроу-счетов банки перевели застройщикам почти 30 миллиардов рублей.