За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
Экономика
77
25 минут назад
1
За год липецким застройщикам перечислили с «раскрытых» эскроу-счетов около 9 миллиардов рублей
В прошлом году липчане получили ключи от 1,8 тысячи готовых квартир, купленных через эскроу-счета.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, на 1 января 2026 года в регионе открыто свыше 3,7 тысячи эскроу-счетов, на которых дольщики хранили почти 15,7 миллиарда рублей. При этом между строительными компаниями и банками действовали 78 кредитных договоров на общую сумму около 57 миллиардов рублей.
Напомним, система проектного финансирования защищает интересы дольщиков: они не перечисляют деньги напрямую застройщику, а размещают свои средства на безопасных счетах в банках. Деньги хранятся там до тех пор, пока жилье не будет сдано в эксплуатацию. Если застройщик не выполнит обязательства, то покупатель квартиры может забрать деньги обратно. С прошлого года использовать такие счета можно и при строительстве частных домов.
С 2019 года дольщики Липецкой области получили ключи от более чем 7,5 тысячи квартир. С эскроу-счетов банки перевели застройщикам почти 30 миллиардов рублей.
1
0
0
0
0
Комментарии (1)