На НЛМК выбрали «Молодого лидера-2025»

НЛМК Live
На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги конкурса «Молодой лидер». В нем участвовало более 600 сотрудников в возрасте до 35 лет. Конкурс помогает участникам реализовать собственные проекты на НЛМК и дает возможность профессионального роста. Компании он позволяет определить талантливых сотрудников и вовлечь их в свои бизнес-процессы. 

Конкурс «Молодой лидер» проводится в течение года и состоит из нескольких этапов. Начиная с бизнес-игр и заканчивая разработкой, защитой и реализацией собственных проектов. Участники не только учатся управлять проектами, но и получают новые коммуникативные навыки и опыт публичных выступлений.
В этом году из 13 финалистов конкурса выбрали трех победителей – по одному в каждой направлении проектной работы. Победителем в номинации «Забота о людях» стала геолог Светлана Прокошина. Она разработала проект корпоративного сайта ДМС, где сотрудники смогут узнать обо всех возможностях добровольного медицинского страхования. 

— Просто находиться в финале – уже настоящий праздник, а стать его победителем — еще большая радость. Я сильно выросла в этом конкурсе, мне очень понравилось обучение и работа над проектом. Благодарю компанию за возможность расти профессионально и воплощать в жизнь свои идеи, — поделилась Светлана Прокошина.

В направлении «Цифровизация процессов производства» победил специалист дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Сергей Уваров. Он разработал цифровой подсказчик для определения наиболее энергоэффективного режима работы оборудования. В направлении «Общий успех: идеи для эффективного сотрудничества» победу одержала Надежда Потаева из дирекции по персоналу НЛМК. Она предложила проект по разработке образовательных курсов для сотрудников. Проекты финалистов и победителей конкурса будут дорабатываться для дальнейшего внедрения на комбинате.

Конкурс «Молодой лидер» проводится на НЛМК более 20 лет. Он стал одной из главных возможностей для карьерного роста сотрудников. Многие руководители компании в разные годы становились победителями корпоративного конкурса.
