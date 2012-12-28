На НЛМК выбрали «Молодого лидера-2025»

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги конкурса «Молодой лидер». В нем участвовало более 600 сотрудников в возрасте до 35 лет. Конкурс помогает участникам реализовать собственные проекты на НЛМК и дает возможность профессионального роста. Компании он позволяет определить талантливых сотрудников и вовлечь их в свои бизнес-процессы.

Конкурс «Молодой лидер» проводится в течение года и состоит из нескольких этапов. Начиная с бизнес-игр и заканчивая разработкой, защитой и реализацией собственных проектов. Участники не только учатся управлять проектами, но и получают новые коммуникативные навыки и опыт публичных выступлений.В этом году из 13 финалистов конкурса выбрали трех победителей – по одному в каждой направлении проектной работы. Победителем в номинации «Забота о людях» стала геолог Светлана Прокошина. Она разработала проект корпоративного сайта ДМС, где сотрудники смогут узнать обо всех возможностях добровольного медицинского страхования.— Просто находиться в финале – уже настоящий праздник, а стать его победителем — еще большая радость. Я сильно выросла в этом конкурсе, мне очень понравилось обучение и работа над проектом. Благодарю компанию за возможность расти профессионально и воплощать в жизнь свои идеи, — поделилась Светлана Прокошина.В направлении «Цифровизация процессов производства» победил специалист дирекции по управлению энергетическим комплексом НЛМК Сергей Уваров. Он разработал цифровой подсказчик для определения наиболее энергоэффективного режима работы оборудования. В направлении «Общий успех: идеи для эффективного сотрудничества» победу одержала Надежда Потаева из дирекции по персоналу НЛМК. Она предложила проект по разработке образовательных курсов для сотрудников. Проекты финалистов и победителей конкурса будут дорабатываться для дальнейшего внедрения на комбинате.Конкурс «Молодой лидер» проводится на НЛМК более 20 лет. Он стал одной из главных возможностей для карьерного роста сотрудников. Многие руководители компании в разные годы становились победителями корпоративного конкурса.