Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Липецкая вечЁрка: город в снегу, вмерзшие в лед машины и новый директор медвуза
Общество
Читать все
Вам нравится такая зима?
Говорит Липецк
На Манеже отключение тепла
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины
Общество
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Читать все
В России
29
34 минуты назад

Банки ужесточают сдачу ипотечных квартир в аренду

Около 95% арендного жилья в России сдается неофициально. Квартиры снимают 13% семей — около 8 млн человек. 

Существенная часть рынка связана с ипотекой. Как рассказал директор рынков России и СНГ компании fam Properties Валерий Тумин, многие квартиры изначально покупались для сдачи и часто выходят на рынок без уведомления банков. На этом фоне банки стали строже относиться к сдаче ипотечного жилья, отметил юрист компании «СКР-групп» Алексей Дзюман.

Рост льготных программ привел к тому, что больше покупателей рассматривают квартиры как источник дохода, но не всегда учитывают требование согласовывать аренду с банком. Тенденцию подтвердили другие опрошенные «Известиями» юристы, а также в банке ПСБ.

Верховный суд ранее указал, что банк не может произвольно ограничивать использование собственности. Вместо этого в договорах всё чаще появляется условие о предварительном согласии кредитора.

Банки зачастую отказывают, если квартира куплена с использованием маткапитала, поскольку такое жилье должно улучшать условия проживания, а не приносить доход, сказала юрист, член Ассоциации юристов России Галина Земскова.

По словам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Лауры Кузнецовой, сдача жилья часто возможна только с письменного согласия банка, запрещена до полного погашения кредита или ограничена проживанием без коммерческого использования.

Финансовые организации также закрепляют за собой право проверять залоговые квартиры, включая выездные осмотры, рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
ипотека
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить