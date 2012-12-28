Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Банки ужесточают сдачу ипотечных квартир в аренду
Около 95% арендного жилья в России сдается неофициально. Квартиры снимают 13% семей — около 8 млн человек.
Рост льготных программ привел к тому, что больше покупателей рассматривают квартиры как источник дохода, но не всегда учитывают требование согласовывать аренду с банком. Тенденцию подтвердили другие опрошенные «Известиями» юристы, а также в банке ПСБ.
Верховный суд ранее указал, что банк не может произвольно ограничивать использование собственности. Вместо этого в договорах всё чаще появляется условие о предварительном согласии кредитора.
Банки зачастую отказывают, если квартира куплена с использованием маткапитала, поскольку такое жилье должно улучшать условия проживания, а не приносить доход, сказала юрист, член Ассоциации юристов России Галина Земскова.
По словам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Лауры Кузнецовой, сдача жилья часто возможна только с письменного согласия банка, запрещена до полного погашения кредита или ограничена проживанием без коммерческого использования.
Финансовые организации также закрепляют за собой право проверять залоговые квартиры, включая выездные осмотры, рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
