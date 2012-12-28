Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Соглашение между РФ и Мьянмой о безвизе вступит в силу 27 января
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о планах России ввести безвизовый режим с рядом государств. В МИД России добавили, что суммарный срок пребывания в Мьянме в рамках безвизового режима не должен превышать 90 дней в течение календарного срока.
«27 января 2026 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Союз Мьянма, подписанное в Минске 28 октября 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно условиям соглашения, россияне смогут находиться в Мьянме без визы до 30 дней за одну поездку. При этом безвизовый режим не распространяется на цели, связанные с постоянным проживанием, обучением или деятельностью, требующей получения разрешения на работу. Общий срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
Аналогичные условия безвизового посещения будут действовать и для граждан Мьянмы при поездках в Российскую Федерацию, — уточнили в МИД РФ.
Министры иностранных дел РФ и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября заключили соглашение о полной отмене визового режима для взаимных поездок граждан. Кроме того, состоялось подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025–2027 годы.
