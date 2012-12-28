Соглашение между РФ и Мьянмой о безвизе вступит в силу 27 января

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о планах России ввести безвизовый режим с рядом государств. В МИД России добавили, что суммарный срок пребывания в Мьянме в рамках безвизового режима не должен превышать 90 дней в течение календарного срока.