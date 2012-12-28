Все новости
Ушедшего из больницы пациента нашли мертвым
Происшествия
«БМВ» и инкассаторский броневик столкнулись в Липецке
Происшествия
Водитель под воздействием наркотиков устроил смертельное ДТП
Происшествия
В пруду нашли утонувшего велосипедиста
Происшествия
«Ездил в Липецк, там подрался»: зять, убивший тещу в Мичуринске, выдал себя попыткой создать идеальное алиби
Происшествия
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
19-летняя липчанка после звонка «из налоговой» лишилась более пяти миллионов
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
50-летнюю женщину поджёг сожитель подруги
Происшествия
Возвращать деньги банку и родителям за питание школьников оказалось нечем
Общество
В областном министерстве соцполитики области опровергли слухи о прекращении выплат за разрушенное жилье
Общество
Под Ельцом — массовая авария
Происшествия
Ельчанка заплатит 20 000 рублей за сбор дикорастущей конопли
Происшествия
В районах Дачного, Матырского, Новой Жизни и станции Казинка отключат холодную воду
Общество
В Липецке на дистанционное обучение полностью переведены 15 школ
Общество
Сегодня в Липецке: куда липчане мечтают сбежать на каникулах, зима откроет дверь с ноги
Общество
Пьяный водитель «Джипа» хотел откупиться от инспекторов ДПС взятками в семь тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области практически завершилась заготовка ёлок к Новому году
Общество
После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
В Липецке сбили мальчика и женщину
Происшествия
Бизнес
126
сегодня, 10:47

Среднесуточная интенсивность движения на ПВП М-4 «Дон» составила 23 580 автомобилей

Оператор по обслуживанию платных автомобильных дорог «ОССП» сообщает, что на обслуживаемых им платных участках «дороги к морю», как в народе называют трассу федерального значения М-4, среднесуточная интенсивность движения с декабря 2024 года по ноябрь текущего года составила 23 580 автомобилей.

интенсивность движения с декабря 2024 года по ноябрь текущего года составила 23 580 автомобилей. При этом максимальное количество транспортных средств за сутки — 56 602 — было зафиксировано в августе 2025 года в районе 545-го километра главной дороги юга России.

При таком потоке машин, движущихся на высокой скорости, нередки внештатные ситуации, которые прямо влияют на безопасность дорожного движения. Ежедневно операторы Центра управления дорожным движением выезжают на десятки вызовов по единому короткому номеру *2323, помогая водителям, оформляя ДТП и оперативно взаимодействуя с экстренными службами. Служба аварийных комиссаров, за повседневной работой которых можно понаблюдать в документальном сериале, работает круглосуточно и бесплатно для всех пользователей платных участков дорог, обслуживаемых «ОССП».

