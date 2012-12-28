Среднесуточная интенсивность движения на ПВП М-4 «Дон» составила 23 580 автомобилей

Оператор по обслуживанию платных автомобильных дорог «ОССП» сообщает, что на обслуживаемых им платных участках «дороги к морю», как в народе называют трассу федерального значения М-4, среднесуточная интенсивность движения с декабря 2024 года по ноябрь текущего года составила 23 580 автомобилей.

интенсивность движения с декабря 2024 года по ноябрь текущего года составила 23 580 автомобилей. При этом максимальное количество транспортных средств за сутки — 56 602 — было зафиксировано в августе 2025 года в районе 545-го километра главной дороги юга России.

При таком потоке машин, движущихся на высокой скорости, нередки внештатные ситуации, которые прямо влияют на безопасность дорожного движения. Ежедневно операторы Центра управления дорожным движением выезжают на десятки вызовов по единому короткому номеру *2323, помогая водителям, оформляя ДТП и оперативно взаимодействуя с экстренными службами. Служба аварийных комиссаров, за повседневной работой которых можно понаблюдать в документальном сериале, работает круглосуточно и бесплатно для всех пользователей платных участков дорог, обслуживаемых «ОССП».