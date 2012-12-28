Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
«Ауди» летела по проспекту, словно участвуя в гоночных заездах.
На записи видеонаблюдения, «Ауди» неслась на приличной скорости, пересекла перекресток и врезалась в уже остановившиеся «Тойоту» и «Ниссан» на своей полосе, и в «Ниву» — на встречной.
В аварии пострадали 48-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они ехали в автомобиле «Тойота».
Комментарии (12)