Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
Мэрия Липецка окажет помощь горожанину, в чью квартиру влетел беспилотник
Происшествия
Автомобиль «Омода» повис на краю моста
Происшествия
Водитель мотоцикла лишился ноги: виновник ДТП бросил его в кювете безлюдной дороги
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
В Липецке шаурму, чебуреки, самсу, хот-доги и пирожки готовили из непонятного сырья
Общество
13 школ Липецка полностью переведены на дистанционное обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
Автомобиль «Омода» повис на краю моста
Происшествия
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Внимание! Красный уровень
Общество
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с телефонными мошенниками
Происшествия
Трое подростков в Грязях украли мопед
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Происшествия
824
53 минуты назад
12

Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео

«Ауди» летела по проспекту, словно участвуя в гоночных заездах.

В пятницу на проспекте Победы столкнулись четыре автомобиля — «Ауди», «Тойота», «Ниссан Кашкай» и «Нива».

На записи видеонаблюдения, «Ауди» неслась на приличной скорости, пересекла перекресток и врезалась в уже остановившиеся «Тойоту» и «Ниссан» на своей полосе, и в «Ниву» — на встречной.

В аварии пострадали 48-летний мужчина и 23-летняя девушка. Они ехали в автомобиле «Тойота».
ДТП
0
2
5
0
0

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
1 минуту назад
штрафы и наказания увеличить минимум в 10 раз!
Ответить
Правда
8 минут назад
Ну вот почему другие должны страдать из за таких /оленей/?На дорогах бардак от безнаказанности, такое впечатление что это кому то выгодно.
Ответить
на
12 минут назад
красный когда едешь ,то естественно другого и ожидать не стоит.
Ответить
Автохам
25 минут назад
Бывает...
Ответить
пешеход
26 минут назад
Что-то никто не ноет, что плохое освещение, светофоров не видно,просто таким водятлам всё должны.
Ответить
Почему словно?
34 минуты назад
Вы номера пробуйте, они постоянно там гоняют...
Ответить
кит
15 минут назад
Получается, что 4 полосу сделали для шумахеров и мажоров ??!!
Ответить
!
36 минут назад
На красный летел
Ответить
кит
37 минут назад
Не поверю ,что водитель ауди был в адекватном состоянии.! У каждой аварии есть своя причина ! И не одна !
Ответить
Житель
39 минут назад
Аварийное место. Соблюдайте скоростной режим.
Ответить
САИ
40 минут назад
Права куплены, а ездить купить не получилось просто умение водить автомобиль купить невозможно.
Ответить
Еще комментарии
