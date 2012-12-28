«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Шесть человек были спасены и 12 эвакуированы во время пожара на проспекте Победы
Но в нем погибли два брата.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на 12 квадрантных метрах квартиры.
Уже вечером 18 декабря сгорел домик в липецком СНТ «Спутник».
