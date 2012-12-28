На четырех десятках улиц отключат холодную воду

27 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители центральной части, 15 микрорайона, Студенческого городка и прилегающих к нему улиц, Коровино, Сырского рудника, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5в, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2 по улице Семашко, №№ 37, 39, 51/2, 51/3 по улице Гагарина, №№ 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а по улице Зегеля, №№ 7, 9, 11 по улице Нижней Логовой, №№ 1, 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 3, 5 по улице Плеханова, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34, 4/2 в 15-м микрорайоне, № 29 по проезду Строителей, № 71 по улице Достоевского, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 10 по улице Богдана Хмельницкого, № 3 по улице Союзной, № 7 по улице Айвазовского.Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Б. Хмельницкого, Достоевского, Перова, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Семашко, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 59, 61 по улице Ангарской, №№ 16, 50 по улице Юношеской, № 51 по улице Апраксина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 по улице Мартынова, №№ 1д, 1е, 2а, 5 в переулке Благодатном, №№ 17, 19, 21, 23 по улице братьев Сенявиных, №№ 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 по улице Высоцкого, №№ 6, 11, 1ё5 по улице Знаменской, №№ 8, 12, 32, 51, 59 по улице Мазурука, № 13а по улице Краеведческой, № 6 в переулке Лазурном, №№ 1, 9, 16, 17 по улице Цветаевой, № 7 в переулке Новогоднем, № 4 в переулке Поэтическом, №№ 5, 8 по улице Сибирской, № 1 в переулке Сказочном, №№ 4, 6, 11, 12, 47 по улице Хрустальной, №№ 79, 81б, 83, 83а по улице Московской, № 172 по улице Ленина (Сселки), обесточат улицы Барковского, Заповедную, Кольцова, переулок Краснозоренский, Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное», «Цементник».