Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Читать все
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
В Липецкой области до +8
Погода в Липецке
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Диабетику и гипертонику удалили раковую опухоль лапараскопической операцией
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
За жизнь пострадавшей в пожаре 84-летней ельчанки борются в областном ожоговом центре
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
458
сегодня, 18:25

На четырех десятках улиц отключат холодную воду

27 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители центральной части, 15 микрорайона, Студенческого городка и прилегающих к нему улиц, Коровино, Сырского рудника, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 5в, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 8а, 10/2 по улице Семашко, №№ 37, 39, 51/2, 51/3 по улице Гагарина, №№ 9а, 9а/1, 11, 13, 13а, 15, 17, 21а, стр. 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 28, 30, 30а по улице Зегеля, №№ 7, 9, 11 по улице Нижней Логовой, №№ 1, 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 3, 5 по улице Плеханова, №№ 1/2, 1/3, 1/4, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34, 4/2 в 15-м микрорайоне, № 29 по проезду Строителей, № 71 по улице Достоевского, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17б по улице Папина, №№ 20, 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 10 по улице Богдана Хмельницкого, № 3 по улице Союзной, № 7 по улице Айвазовского. 

Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Б. Хмельницкого, Достоевского, Перова, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового. 

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Семашко, 5, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
27 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 59, 61 по улице Ангарской, №№ 16, 50 по улице Юношеской, № 51 по улице Апраксина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 по улице Мартынова, №№ 1д, 1е, 2а, 5 в переулке Благодатном, №№ 17, 19, 21, 23 по улице братьев Сенявиных, №№ 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 по улице Высоцкого, №№ 6, 11, 1ё5 по улице Знаменской, №№ 8, 12, 32, 51, 59 по улице Мазурука, № 13а по улице Краеведческой, № 6 в переулке Лазурном, №№ 1, 9, 16, 17 по улице Цветаевой, № 7 в переулке Новогоднем, № 4 в переулке Поэтическом, №№ 5, 8 по улице Сибирской, № 1 в переулке Сказочном, №№ 4, 6, 11, 12, 47 по улице Хрустальной, №№ 79, 81б, 83, 83а по улице Московской, № 172 по улице Ленина (Сселки), обесточат улицы Барковского, Заповедную, Кольцова, переулок Краснозоренский, Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное», «Цементник». 

отключения
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить