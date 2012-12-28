Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей

За 9 месяцев этого года заключено около 35 тысяч договоров долгосрочных сбережений.

За 9 месяцев этого года жители Липецкой области заключили с негосударственными пенсионными фондами около 35 тысяч договоров долгосрочных сбережений на общую сумму свыше миллиарда рублей. А всего с момента старта программы липчане внесли более трёх миллиардов рублей. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Напомним, программа долгосрочных сбережений позволяет получить дополнительный доход к пенсии. Государство софинансирует до 36 тысяч рублей в год за первые 10 лет и даёт возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Помимо этого, средства, размещенные на счете, наследуются в полном объеме. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 миллиона рублей.Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или при достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.Сегодня в программе долгосрочных сбережений участвуют 29 негосударственных пенсионных фондов, а всего их 32. С 1 октября 2025 года заключить договор можно на «Госуслугах».