47-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке автомобиля: мужчина лишился 451 тысячи рублей

В минувшие выходные жителей Липецкой области обманывали при покупке машин, двигателя и книг.

4 ноября в полицию обратился 47-летний житель Липецкого округа, который пытался купить машину и лишился 451 000 рублей. Как рассказали GOROD48 областном управлении МВД, липчанин имел дело с мошенником, его обманывали целую неделю — c 29 октября по 4 ноября.56-летний житель Грязей с 22 октября по 4 ноября он общался с лжепродавцом двигателя для автомобиль «Митсубиси» и отправил ему 128 500 рублей.23-летний житель Лебедяни хотел купить книги через соцсети и 2 ноября перевёл продавцу-мошеннику 11 450 рублей.В Липецке 1 ноября в полицию обратилась 20-летняя девушка, которую обманули под предлогом отмены сомнительных операций по счёту, она перевела мошенникам13 500 рублей.1 ноября в Задонске обманули 56-летнюю женщину по распространённой схеме «Ваш родственник попал в ДТП», но в новой вариации. Ей позвонили от имени двоюродного брата. Родственник сообщил, что попал в ДТП, и ему срочно нужны деньги для оплаты штрафа на месте. Отзывчивая женщина перевела 50 000 рублей. Но как оказалось — мошенникам.А в Ельце обманули 80-летнюю пенсионерку. С 8 по 27 октября она пыталась получить дополнительный заработок и отправила мошенникам 26 000 рублей.