В Липецкой области дожди и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 октября – 6-7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 14 и 15 октября – 3-4 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, ночью дожди, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.