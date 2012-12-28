Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
560
сегодня, 13:57
3
Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали
Несмотря на то, что мужчина в тот день ничего не поймал.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года мужчина рыбачил с лодки на реке Плавица при помощи сетей. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.
И хотя рыбак в тот день ничего не поймал — его привлекли к административной ответственности.
1
0
1
1
2
Комментарии (3)