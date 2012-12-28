Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали

Несмотря на то, что мужчина в тот день ничего не поймал.

64-летнего жителя Добринского района оштрафовали на 2000 рублей за незаконную рыбную ловлю (по части второй статьи 8.37 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года мужчина рыбачил с лодки на реке Плавица при помощи сетей. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.И хотя рыбак в тот день ничего не поймал — его привлекли к административной ответственности.