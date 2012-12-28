Все новости
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
Происшествия
Можно ли Липецк назвать зеленым городом?
Говорит Липецк
В двух домах на Манеже почти три месяца нет горячей воды
Общество
Владимир Коротков покинул должность руководителя регионального Роспотребнадзора
Общество
Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали
Происшествия
24-летний водитель погиб в столкновении трёх автомобилей
Происшествия
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Происшествия
Водитель бросил старый «ВАЗ» на трамвайных путях и заработал штраф
Общество
Ночью откроется движение по улице Гагарина со стороны Липовской
Общество
У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны
Происшествия
Происшествия
560
сегодня, 13:57
3

Попавшегося с сетями рыбака оштрафовали

Несмотря на то, что мужчина в тот день ничего не поймал.

64-летнего жителя Добринского района оштрафовали на 2000 рублей за незаконную рыбную ловлю (по части второй статьи 8.37 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года мужчина рыбачил с лодки на реке Плавица при помощи сетей. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

И хотя рыбак в тот день ничего не поймал — его привлекли к административной ответственности.
рыбалка
браконьерство
1
0
1
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А в Добровском
27 минут назад
сколько еще не пойманых? Много очень много каждый стремиться и рыбку съесть и удовольствие получить
Ответить
аналитик
41 минуту назад
Ага не поймал . всю рыбу забрали те кто поймал меня
Ответить
Видак
44 минуты назад
Прокуроры, следаки и всё прочие люди в статусе, могут заниматся этим делом? Бред полнейший!!! Сухоборье, обозвали реку сухоборье, когда это не река, а просто заводь от реки Воронеж! Если нет нормальных экспертов, нечего туда лезть!
Ответить
