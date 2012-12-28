Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В РФ проконтролируют зачисление детей мигрантов в российские школы
Российское правительство намерено прописать механизм, позволяющий оперативно получать информацию о детях мигрантов, не зачисленных в школы, в том числе из-за непройденного тестирования по русскому языку.
Отмечается, что в документе закреплены правила межведомственного информационного взаимодействия при передаче сведений о несовершеннолетних иностранцах. Информацией в рамках данного процесса будут обмениваться МВД, Минпросвещения, Минцифры, Рособрнадзор и региональные органы власти в сфере образования.
В список информационных систем, указанных в документе, входят ГИС миграционного учёта, ФГИС «Моя школа» и региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ, ЕСИА.
