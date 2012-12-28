Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
54 минуты назад
В Липецкую область переехала победительница первенства мира
Дарья Заподовникова уже принесла региону первую медаль.
Лучший результат показала Дарья Заподовникова, которая в весовой категории до 78 кг добралась до «серебра».
На татами ивановского СК «Старт» она выиграла две схватки: в четвертьфинале у Валерии Кожемякиной из Тулы, в полуфинале – у Алины Прокофьевой из Рязани. В финальной схватке Дарья уступила Елизавете Панкратовой, представлявшей Московскую область.
Заподовникова – уроженка Астрахани, и она весьма известная в мире единоборств. Самый громкий титул девушка выиграла в 2022 году в Ереване, став победительницей юниорского первенства мира по родственному виду спорта – самбо. В её биографии есть даже «бронза» первенства России по борьбе на поясах среди девушек до 18 лет.
Не так давно Дарья переехала в наш регион вместе со своим тренером и отцов Владимиром Заподовниковым, в Иванове она впервые выступала за Липецкую область. Любопытно, что до переезда к нам спортсменка успела некоторое время бороться за Воронежскую область.
В первенстве ЦФО «бронзовые» медали завоевали представители спортивной школы №6 Аким Зотов (до 55 кг) и Кирилл Зубков (до 90 кг).
Остановились в шаге от пьедестала и заняли 5-е места воспитанники спортивной школы №8 «Юность» Михаил Рубченков (до 66 кг), Максим Загорский (до 73 кг) и ещё один борец СШ №8 Сергей Семынин (до 90 кг). Впрочем, и они наравне с медалистами выполнили главную задачу – завоевали путёвки в финал первенства России среди дзюдоистов до 21 года, который пройдёт 13-15 ноября в Краснодаре. На главные соревнования года отбирались спортсмены, занявшие места с 1-го по 5-е.
Сборная Липецкой области стала второй по количеству участников первенства ЦФО. Липчане привезли в Иваново 23 спортсмена (16 мужчин, 7 женщин). Больше было только у сборной Московской области – 59 человек.
Отметим, что за последнее время в наш регион не впервые приезжают известные спортсмены. Так, 37-летняя чемпионка мира по всестилевому каратэ Вера Жумаева из Выборга Ленинградской области перебралась к нам на ПМЖ и уже открыла в Липецке собственный клуб единоборств.
