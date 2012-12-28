Гимназия №1 завтра не работает: центр Липецка во вторник останется без воды

«РВК-Липецк» будет менять задвижку на канализационно-насосной станции.

Сегодня ученикам 1-й гимназии объявили о том, что завтра им не нужно идти на занятия. Всех переведут на дистант. Причина — «РВК-Липецк» отключает в 13-м микрорайоне холодную воду на время замены запорной арматуры на канализационно-насосной станции.А вот 107-й и 114-й детсады будут работать — в них создадут резерв холодной воды, а при необходимости вызовут водовозку из городского водоканала.А потом выяснилось, что 23 сентября до окончания ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды большому количеству потребителей, живущих в центре города: на площади Победы, проспекте Победы, улицах Циолковского, Гоголя, Ульяны Громовой, Доватора, Папина, Богдана Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий городок, 15 микрорайон, Айвазовского, Юных Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Льва Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, Малые Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й и 2-я Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной.Все учебные заведения сами решат, по какому пути пойти: учиться в школе или на дистанте.