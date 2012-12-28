По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал в них 16 человек

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

39-летний липчанин предстанет перед судом за оборот поддельных документов и фиктивную регистрацию 16 граждан.«Следствием доказана причастность фигуранта к 10 эпизодам оборота поддельных документов (по части четвёртой статьи 327 УК РФ) и 10 эпизодам фиктивной регистрации (по статье 322.2 УК РФ). С января по август 2023 года обвиняемый в мессенджере приобрел поддельные документы о праве собственности на три индивидуальных жилых дома. Эти фиктивные документы он предъявил сотрудникам МФЦ Липецка для регистрации гражданин по данным адресам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Всего обвиняемый фиктивно зарегистрировал 16 человек. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.