Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
Куда воткнуть деревья на улице Интернациональной?
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал в них 16 человек
Происшествия
В Липецке буйствует акация
Общество
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Происшествия
159
32 минуты назад

По поддельным документам на три дома липчанин зарегистрировал в них 16 человек

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

39-летний липчанин предстанет перед судом за оборот поддельных документов и фиктивную регистрацию 16 граждан.

«Следствием доказана причастность фигуранта к 10 эпизодам оборота поддельных документов (по части четвёртой статьи 327 УК РФ) и 10 эпизодам фиктивной регистрации (по статье 322.2 УК РФ). С января по август 2023 года обвиняемый в мессенджере приобрел поддельные документы о праве собственности на три индивидуальных жилых дома. Эти фиктивные документы он предъявил сотрудникам МФЦ Липецка для регистрации гражданин по данным адресам», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Всего обвиняемый фиктивно зарегистрировал 16 человек. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
подделка документов
Комментарии

Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
