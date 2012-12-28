Все новости
Погода в Липецке
782
сегодня, 12:00
2

В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

При грозе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.

Сегодня и до завтрашнего дня в Липецке ожидаются гроза и ливень. При грозе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Во время непогоды липчанам рекомендуют не прятаться под большими деревьями и высотными строениями, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций. Также напоминают, что громоотвод — это действенный способ избежать пожара в грозу.

гроза
ветер
0
0
1
3
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нина Степановна
сегодня, 12:39
Когда же уже начнётся дождь? Жара надоела.
Ответить
Валентина Михайловна
35 минут назад
А где Вы видели жару? Уже давно ниже +30. Да и +30 только в пиковые часы- разве это жара? У нас город с рекой, озёрами... Ну и кондиционер всегда в помощь.
Ответить
