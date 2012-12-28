Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Погода в Липецке
сегодня, 12:00
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
При грозе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.
Во время непогоды липчанам рекомендуют не прятаться под большими деревьями и высотными строениями, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций. Также напоминают, что громоотвод — это действенный способ избежать пожара в грозу.
