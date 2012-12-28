В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

При грозе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с.

Сегодня и до завтрашнего дня в Липецке ожидаются гроза и ливень. При грозе прогнозируют усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.Во время непогоды липчанам рекомендуют не прятаться под большими деревьями и высотными строениями, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций. Также напоминают, что громоотвод — это действенный способ избежать пожара в грозу.