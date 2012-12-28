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Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Челябинской области на стройке в Грязинском округе
Происшествия
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сегодня, 13:14
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Челябинской области на стройке в Грязинском округе
Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 28 июля между потерпевшим и его коллегой произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественные удары неустановленным предметом по голове и телу, от которых рабочий скончался на месте.
Подозреваемый задержан, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы для установления всех обстоятельств преступления, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
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