Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Челябинской области на стройке в Грязинском округе

Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Тело 46-летнего жителя Челябинской области было обнаружено в нежилом помещении строящегося объекта в Грязинском округе.По предварительным данным, 28 июля между потерпевшим и его коллегой произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественные удары неустановленным предметом по голове и телу, от которых рабочий скончался на месте.Подозреваемый задержан, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы для установления всех обстоятельств преступления, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.