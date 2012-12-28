Спасатели сняли троих школьников с крыши

Дети забрались туда поиграть, а спуститься обратно не смогли.

Спасатели сняли с крыши двухэтажного здания на площади Мира, 4а, троих мальчиков.«Дети лет десяти решили поиграть на крыше. Обратно спуститься они не смогли. Ребята обратились за помощью к прохожим, которые позвонили в службу 112», – сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка.Городские совместно с сотрудниками МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и сняли ребят с крыши с помощью автолестницы.