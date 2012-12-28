На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
Общество
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25 минут назад
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Спасатели сняли троих школьников с крыши
Дети забрались туда поиграть, а спуститься обратно не смогли.
«Дети лет десяти решили поиграть на крыше. Обратно спуститься они не смогли. Ребята обратились за помощью к прохожим, которые позвонили в службу 112», – сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС Липецка.
Городские совместно с сотрудниками МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и сняли ребят с крыши с помощью автолестницы.
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